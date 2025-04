En octubre entró en operación la reforma al Artículo 61 de la Ley de Turismo de la Ciudad de México, donde se ordena que los inmuebles utilizados para hospedaje de corta estancia en plataformas digitales, solamente se pueden ocupar un máximo de 50% de noches al año.

Ante ello, la Asociación Mexicana de Viviendas Turísticas (Amvitur) pide al Gobierno de la Ciudad de México mayor flexibilidad, pues es una restricción que limita un negocio en marcha, afecta la inversión en inmuebles y el empleo relacionado.

La Amvitur quiere que se elimine la restricción de 50% de ocupación anual en viviendas turísticas ya que consideran que limita un modelo de hospedaje adaptado a las nuevas tendencias de viaje.

También pide eliminar el límite de habitaciones, pues restringir la cantidad de habitaciones que se pueden poner en renta impide aprovechar el parque habitacional.

De igual manera, pide eliminar la limitación de solo tres unidades por anfitrión.

“La restricción de 50% de las noches al año para las viviendas turísticas genera incertidumbre para propietarios y operadores profesionales, afectando directamente la viabilidad del sector.

“Esta limitante pone en desventaja competitiva a las viviendas turísticas y a quienes han desarrollado un modelo profesional, ya que su operación depende de la actividad continua durante todo el año para poder mantener a sus colaboradores, cubrir costos operativos y cumplir con sus obligaciones fiscales y de servicio”, expuso Sean Cázares, director general de Amvitur.

La intención de la iniciativa es equilibrar la competencia entre alojamientos turísticos de corta estancia y los hoteles tradicionales.

Sin embargo, vulnera la libertad económica y profesional de los dueños de los inmuebles.

Fernando Rodríguez, miembro del Consejo de Inmobiliarios Profesionales del Clúster de Innovación y Transformación Inmobiliaria (Citi), dijo que una alternativa es proponerle al gobierno que el límite de la ocupación baje a 20% de las noches al año.

Además, coincide en que esta medida es violatoria de las garantías individuales porque el Estado incurre en lo que puedes hacer con tu propiedad privada.

“Esta medida raya en los derechos que tiene el propietario con su inmueble porque el Estado ya se empieza a meter con qué deben hacer con su inmueble y la frágil frontera entre la propiedad privada y que el Estado intervenga crea malestar.

“Creemos que esta reforma sí es violatoria de las garantías individuales y tiene un problema de aplicación. Perjudica al ánimo del inversionista y crea un mercado alterno que no van a querer cumplir con las normativas”, apuntó Rodríguez.

En su opinión, cuando entró en vigor la reforma algunos propietarios optaron por rentar el inmueble a largo plazo bajo un esquema tradicional, pero otros empezaron a ofertar el hospedaje en redes sociales y no en plataformas como Airbnb.

La reforma exige a los anfitriones registrarse en la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, pero la plataforma aún no se habilita por lo que hay incertidumbre sobre cuándo iniciará el registro.

La Amvitur agregó que con la realización de la Copa Mundial FIFA 2026 se espera la llegada de 3 millones de turistas a la CDMX y la demanda superará la oferta disponible actual, por lo que consideran que se debería flexibilizar la limitación para el hospedaje en plataformas ante este evento deportivo.

Rodríguez considera que hay posibilidades de que la autoridad reduzca el límite de ocupación al año.

“El gobierno está abierto a escuchar sobre todo de cara al Mundial. Yo creo que sí va a haber cosas nuevas porque tenemos que combatir este déficit”, indicó.

Rodríguez comentó que algunos anfitriones se han amparado, pero al no existir el sitio habilitado para el registro ante la Secretaría de Finanzas, les dicen que al no existir la tecnología no es aplicable la Ley y no procede el amparo.