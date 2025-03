El pleno del Congreso capitalino aprobó el pasado 2 de octubre una serie de reformas a la Ley de Turismo del Distrito Federal, entre las que destacan topar en 50% las noches que anfitriones de Estancias Turísticas Eventuales pueden ofrecer su propiedad.

A lo que anfitriones y plataformas de hospedaje se han manifestado en contra, pues aseguran que "es como si a ti nada más te dejaran trabajar la mitad del tiempo y ganar la mitad".

Entonces, ¿qué piden los anfitriones?

Frenar el límite del 50%:

Aunque aún no entra en vigor el tope de 50%, debido a que no está habilitado el Padrón de Anfitriones para tener un conteo de las noches que ofrecen los inmuebles, los propietarios piden que no se concrete este límite.

"No solamente nos afectaría a nosotros, sino al entorno turístico, y a todo lo que se genera con esta plataforma (...) porque además no hay suficientes hoteles en la ciudad para la demanda que necesitamos para el Mundial del 2026", dijo el fundador de Todos Somos Anfitriones, Ángel Torres.

A su vez, el director de Asuntos Públicos de Airbnb para México, Centroamérica y el Caribe, Jorge Balderrama, indicó que con este tope "hemos visto que el principal afectado es el viajero. Hay pérdida de bienestar y un incremento de precio en los hoteles”.

Que se lleve a cabo el Padrón de Anfitriones

Ángel Torres también propuso un empadronamiento total de los dueños de los inmuebles registrados en la plataforma, para que haya una estadística y un conteo de cuántos anfitriones hay en la Ciudad de México, el cual, aseveró, el Gobierno capitalino desconoce.

"No nos tienen contados, no saben cuántos somos, porque cuando le pedimos al secretario de Vivienda el dictamen o estudio mediante el que se basó para hacer el decreto (del 2 de octubre), nos dijo que todavía lo estaban terminando", indicó.

Señaló que en la capital mexicana hay 12 mil anfitriones y 27 mil estancias eventuales, las cuales representan el 0.59% del parque habitacional. Agregó que, con ello, hay 63 mil empleos formales.

Una zonificación

Dijo que se propuso que una vez que exista la información necesaria para conocer cuántos dueños de inmuebles registrados en plataformas de hospedaje hay en la Ciudad de México, y tras un año de estar empadronados, haya un proceso de zonificación, para limitar la presencia de anfitriones por colonia.

"Es importante y muy necesaria porque cuando las distancias turísticas eventuales no están reguladas de manera correcta y positiva pues traen muchas complicaciones, entonces eso no nos conviene a nadie", aseguró.

Regulación en la tributación

Además, explicó que el modelo también contempla una regulación en la tributación, es decir, lo que se paga al Estado por estancia, que es de alrededor del 25%.

Lo anterior para que tanto hoteles como plataformas de hospedaje paguen lo mismo por estancia, ya que aseguró que en el caso de Airbnb se paga 5% por concepto de Impuesto Sobre Hospedaje (ISH), mientras que los hoteles únicamente pagan 3.5%.

Esto adicional al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al Impuesto Sobre la Renta (ISR).

El fundador de Todos Somos Anfitriones aseguró que estos puntos ya fueron presentados al presidente de la Comisión Especial de Seguimiento y Vigilancia a la Organización y Desarrollo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 del Congreso de la Ciudad de México, Fernando Zárate.





