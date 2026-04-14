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El gigante estadounidense propone hasta 90 dólares por acción de Globalstar, mediante el pago en efectivo o con sus propias acciones, según un comunicado. La operación valoraría la empresa en 11 mil 600 millones de dólares.

Las dos empresas "anunciaron la conclusión de un acuerdo definitivo de fusión en virtud del cual adquirirá Globalstar", indicaron.

El acuerdo permitirá a Amazon integrar los satélites de Globalstar y las frecuencias de radio de las que dispone la y reforzar su sector de conectividad espacial.

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Al igual que Starlink, marca del grupo SpaceX especializada en las telecomunicaciones por satélite, Amazon también se lanzó a este sector, que permite a usuarios situados en zonas no cubiertas por la red móvil realizar llamadas, enviar y conectarse a internet.

El grupo Amazon, fundado por Jeff Bezos, comenzó a lanzar sus primeros satélites de prueba en octubre de 2023.

Sin embargo, el despliegue de su constelación en órbita baja se retrasó y la empresa dispone actualmente de 200 satélites en órbita pese a su objetivo total de tres mil 200 .

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El servicio, llamado Amazon Leo, no se desplegó hasta el momento a gran escala y no se comunicó ninguna fecha para su puesta en servicio.

Starlink, por su parte, alcanzó en marzo el umbral de los 10 mil satélites y asegura tener más de nueve millones de clientes en el mundo.

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ss

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