🚨 | Resultados Alphabet $GOOGL Q3'24.



EPS $2,12 vs est. $1,84

Revenue $88,27B vs est. $86,45B



Google Ad Revenue $65,85B vs est. $65,5B

Google Cloud Revenue $11,35B vs est. $10,79B

Youtube Ad Revenue $8,92B vs est. $8,89B



Operating income $28,52B vs est. $26,67B



