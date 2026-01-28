Los autos híbridos han ganado popularidad en el mercado automotriz mexicano gracias a su eficiencia, tecnología y beneficios ambientales. El primer vehículo comercializado con esta tecnología fue el Toyota Prius, lanzado en 2010, marcando el inicio de una nueva etapa para la movilidad sustentable.

Con el paso de los años, más marcas adoptaron esta tecnología y hoy en día los vehículos híbridos en México son cada vez más comunes. Las armadoras continúan reforzando su compromiso con el planeta, apostando por la electrificación y el desarrollo de nuevas tecnologías.

Así es la quinta generación del Prius, ya disponible en México.

¿Qué ventajas ofrecen los autos híbridos?

Los autos híbridos tienen 2 puntos fuertes potencia y autonomía gracias as sus 2 fuentes de energía. Una de ellas es eléctrica y, en algunos casos, se obtiene mediante una fuente de alimentación externa.

Menor consumo de combustible.

Reducción de emisiones contaminantes.

Mayor eficiencia en trayectos urbanos.

Beneficios fiscales y administrativos.

Durante varios años, una de las ventajas más atractivas de los autos híbridos era que no necesitaban realizar el trámite de verificación vehicular, además de estar exentos del pago de tenencia y obtener descuentos en algunas casetas.

El holograma exento y los cambios para 2026

Tal como se conocía hasta ahora, los autos híbridos en México podían obtener el holograma exento, el cual otorgaba hasta 8 años sin necesidad de verificación. Sin embargo, esta situación cambia a partir de 2026.

De acuerdo con la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, dentro del programa de verificación vehicular obligatoria para el primer semestre de 2026, se establecen nuevas reglas para los vehículos híbridos.

Los vehículos híbridos categorizados como I y II que obtengan el holograma tipo Exento conservarán este beneficio, pero su vigencia se reduce de 8 a 6 años, con la posibilidad de renovación una vez que expire.

Este ajuste está claramente señalado en la normativa vigente y forma parte de los criterios publicados por la SEDEMA.

Definición oficial de vehículos híbridos

La regulación distingue dos categorías de vehículos híbridos:

Vehículo híbrido, categoría I : Corresponde a los PHEV (híbridos enchufables) y REEV (vehículos de rango extendido) . Son unidades que cuentan con dos fuentes de energía: una eléctrica y otra de gasolina. La energía eléctrica es la principal fuente de propulsión, sin combustión, y se obtiene mediante una toma de corriente.

: Corresponde a los y . Son unidades que cuentan con dos fuentes de energía: una eléctrica y otra de gasolina. La energía eléctrica es la principal fuente de propulsión, sin combustión, y se obtiene mediante una toma de corriente. Vehículo híbrido, categoría II: incluye a los HEV (híbridos convencionales). Estos también cuentan con dos fuentes de energía, donde la energía eléctrica permite la propulsión sin combustión en periodos en los que no se requiere la máxima potencia.

Punto importante a considerar

Es importante tomar en cuenta que la normativa vigente establece seis años de vigencia para los nuevos hologramas exentos. Esto significa que los vehículos híbridos que tramiten el holograma a partir de 2026 ya no recibirán 8 años de exención, sino únicamente 6.

