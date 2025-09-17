Porsche de México anunció su participación en la XXXVIII edición de La Carrera Panamericana, la competencia automovilística más emblemática de nuestro país y una de las más legendarias del mundo.

Con más de siete décadas de historia, la marca alemana reafirma su compromiso con la tradición deportiva, reuniendo una destacada representación de más de 20 automóviles inscritos en seis categorías. El recorrido abarcará 4,000 kilómetros a través de ocho estados de la República Mexicana, del 9 al 16 de octubre, partiendo desde Tuxtla Gutiérrez y concluyendo en Zacatecas.

Foto: Porsche

Pilotos oficiales de Porsche México

En esta edición, Porsche contará con un equipo oficial de tres reconocidos pilotos mexicanos que competirán con autos clásicos de la marca, íconos de su herencia deportiva:

Fernando “Fercho” Gómez Urquiza – Porsche 914-6 GT de 1973, Categoría Histórica B.

Diego Cándano – Porsche 911 R de 1969 (#318), motor 2.4 litros, Categoría Histórica B.

Benito Guerra Jr. – Porsche 911 RSR de 1983, Categoría Histórica B Plus.

Los tres llegan con un historial reciente de éxitos: en 2024, Urquiza se coronó campeón en la Categoría Histórica B, Cándano logró el primer lugar en la B Plus con su icónico 911 “Aquiles”, mientras que Guerra Jr. alcanzó el cuarto lugar en la misma división.

Invitados especiales

La participación de Porsche también contará con dos figuras que añadirán brillo a la edición 2025:

Gael García Bernal, actor y referente cultural mexicano, quien vivirá de cerca la emoción de la ruta.

Timo Bernhard, piloto alemán y leyenda del automovilismo, ganador absoluto de las 24 Horas de Le Mans 2017.

Su presencia refuerza el vínculo entre Porsche y los valores de pasión, velocidad y excelencia que distinguen a La Carrera Panamericana.

Porsche 718 Spyder RS Panamericana Special

El evento de presentación tuvo como invitado estelar al exclusivo Porsche 718 Spyder RS Panamericana Special, un modelo único creado para rendir homenaje al 550 Spyder de Hans Herrmann, primer Porsche en ganar su categoría en 1954.

Foto: Porsche

Este ejemplar, con detalles estéticos y equipamiento exclusivos, se encuentra actualmente en subasta a través de Sotheby’s, con cierre programado para el 19 de septiembre. Parte de lo recaudado será destinado a causas benéficas.

Un legado que trasciende

Camilo San Martín, Director General de Porsche de México, destacó:

“La Carrera Panamericana forma parte de la historia de Porsche en México y en el mundo. Participar nuevamente en esta icónica competencia reafirma nuestro compromiso con la tradición automovilística y nos permite compartir nuestra pasión por la velocidad, la precisión y el espíritu de competencia”.

Foto: Porsche

Con esta nueva participación, Porsche continúa escribiendo páginas memorables en la historia de La Carrera Panamericana, consolidando un legado que combina tradición, innovación y el inquebrantable espíritu de la competencia.

