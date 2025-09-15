Septiembre, el espíritu patriótico de los mexicanos. Las fiestas patrias 2025 estarán llenas de música, comida, baile y por supuesto, el Grito de Independencia encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México.

Sin embargo, junto a la celebración también surge la responsabilidad de garantizar la seguridad vial y prevenir accidentes de tránsito relacionados con el consumo de alcohol. Por esta razón, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha reforzado el operativo alcoholímetro, el cual está activo las 24 horas del día del 11 al 16 de septiembre en todas las alcaldías de la CDMX.

En este operativo participarán 13,000 policías, apoyados por 2,300 vehículos oficiales entre patrullas, motocicletas, ambulancias y motoambulancias, con el objetivo de resguardar la seguridad de todos los ciudadanos.

¿En qué consiste el operativo alcoholímetro en CDMX?

La campaña “Conduce sin alcohol” busca detectar y sancionar a los conductores que manejen bajo los efectos del alcohol. Si se detecta que una persona rebasa los límites permitidos, será remitida a un Centro de Sanciones Administrativas, mejor conocido como “El Torito”.

Este operativo no solo protege a quienes conducen en estado de ebriedad, sino también a peatones y otros automovilistas que podrían verse afectados en un accidente.

¿Cuál es la multa si te detienen en el Torito el 15 de septiembre?

En caso de que un conductor supere el límite de alcohol permitido —0.8 gramos por litro en sangre o 0.4 mg por litro en aire espirado— será sancionado conforme al artículo 50 del Reglamento de Tránsito de la CDMX.

Las sanciones incluyen:

Arresto administrativo de 20 a 36 horas en “El Torito”.

en “El Torito”. Restar 6 puntos a la licencia de conducir .

. Multa de 60 UMAs , equivalente a aproximadamente $6,788 pesos .

, equivalente a aproximadamente . Retiro del vehículo al corralón, con pago adicional de arrastre y estancia.

¿Cuál será el menú del Torito el 15 de septiembre?

Las autoridades capitalinas informaron que, como cada año, se ofrecerá un menú especial para las personas remitidas al Torito durante el 15 de septiembre.

El menú de las fiestas patrias 2025 en el Torito incluirá:

Sopa de codito

Pambasos

Dulces típicos mexicanos

Agua de sabor

De esta forma, incluso quienes enfrenten sanciones durante la celebración podrán disfrutar de un menú con platillos tradicionales mexicanos.

