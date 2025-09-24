Hero, la marca de motocicletas originaria de India, sigue expandiendo su catálogo. Cuenta con modelos pensados para distintos segmentos —trabajo, doble propósito o uso diario en la ciudad—, esta vez la marca ha presentado en México la Hero Hunk 250 R. En Autopista te contamos todos los detalles de este lanzamiento.

Hero Motos: presencia global y experiencia comprobada

De acuerdo con Hero Motos está presente en más de 40 países, principalmente en Asia, África y América. A nivel mundial, la marca ha vendido más de 120 millones de motocicletas.

Hero Hunk 250 R: la más rápida de su segmento

La Hunk 250 R llega a México como la nueva integrante de la familia Hero. Como ocurre con muchos modelos que llevan la “R” en su nombre, esta motocicleta está diseñada para ofrecer mayor desempeño.

Equipada con un motor monocilíndrico de 29 hp y transmisión de 6 velocidades, logra acelerar de 0 a 60 km/h en apenas 3.2 segundos. Además, cuenta con dos modos de manejo:

Calle

Pista

Frenos y seguridad Hero

Aunque aún no hemos tenido la oportunidad de manejarla, la Hero Hunk 250 R equipa frenos de disco tipo pétalo de 322 mm al frente y 330 mm en la parte trasera, complementados con un sistema ABS de doble canal, lo que garantiza mayor seguridad al frenar en distintas condiciones.

Comodidad y suspensión

Siendo una motocicleta Naked, está pensada para quienes buscan versatilidad en la conducción urbana. Es por eso que la Hunk 250 R incorpora una suspensión trasera monoshock ajustable en 6 posiciones, lo que permite adaptarse a distintos estilos de manejo y necesidades.

Dónde comprar las motocicletas Hero en México

Las motos Hero en México pueden adquirirse a través de distribuidores oficiales de la marca y también en tiendas como Elektra, Liverpool, Chedraui, Soriana y Walmart. La compañía cuenta con más de 900 centros de servicio en el país y ofrece 4 años de garantía, lo que brinda confianza y respaldo a sus clientes.

Todo esto por un precio en México de $69,990 pesos.

