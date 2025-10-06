Más Información

Joven estudiante se hace viral tras confesar que vive dentro de una cisterna

Joven estudiante se hace viral tras confesar que vive dentro de una cisterna

¿Qué es el caldo de piedra y por qué se dice que tiene beneficios para la salud?

¿Qué es el caldo de piedra y por qué se dice que tiene beneficios para la salud?

¿Qué pasa si busco lluvia de meteoros en Google?

¿Qué pasa si busco lluvia de meteoros en Google?

¿Quién era Balin Miller, el influencer que murió en una transmisión en vivo?

¿Quién era Balin Miller, el influencer que murió en una transmisión en vivo?

Google Chrome cambia: paso a paso para desactivar las respuestas automáticas de la IA

Google Chrome cambia: paso a paso para desactivar las respuestas automáticas de la IA

Ford da un paso más hacia la electrificación en México con la llegada de la nueva Ford Territory Híbrida, la primera versión electrificada del SUV que llegó a nuestro mercado en 2022. Este lanzamiento marca un nuevo capítulo en la historia del modelo, al combinar su reconocido espacio, confort y tecnología con un tren motriz híbrido auto recargable, capaz de ofrecer un rendimiento de hasta 1,200 km por tanque.

Una nueva Ford Territory

Lo más novedoso y llamativo de la es que incorpora un motor 1.5 litros más el apartado eléctrico, híbrido acoplado a una transmisión 2DHT que optimiza el consumo de combustible y reduce las emisiones. En total, ofrece 241 hp.

Foto: Ford
Foto: Ford

En diseño, la mantiene su esencia robusta pero la refresca con una nueva parrilla y faros LED que son más redondeados y se acompañan de una barra de luz a lo ancho, mientras que el interior ofrece una experiencia mejorada con asientos de piel, iluminación ambiental, techo panorámico, cajuela eléctrica manos libres y climatizador automático de doble zona.

Lee también

Tecnología y confort al más alto nivel

El interior de la Ford Territory Híbrida se distingue por su enfoque tecnológico, pues equipada con una pantalla táctil de 12 pulgadas compatible de forma inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto además de sumar el sistema FordPass, que es la app donde se pueden controlar diversos aspectos del auto de manera remota, como el climatizador, encendido o saber si están puestos los seguros.

La seguridad también es protagonista. Todas las versiones incluyen seis bolsas de aire, sistema de monitoreo de punto ciego con alerta de tráfico cruzado, control de estabilidad y tracción, y monitoreo de presión de llantas, control crucero adaptativo, entre otros.

Foto: Ford
Foto: Ford

Se mantiene la versión a gasolina

Además de su versión híbrida, Ford Territory 2026 también estará disponible con motor 1.8L Turbo EcoBoost de 187 hp, transmisión de 7 velocidades y tracción delantera. Esta versión mantiene el amplio espacio, la seguridad y el dinamismo característicos del modelo, ideal para quienes prefieren una motorización tradicional.

Lee también

Precios y versiones

La Ford Territory 2026 en sus dos motorizaciones cuenta con los siguientes costos según cada variante.

Ford Territory Híbrida 2026:

  • Ambiente: $559,900
  • Trend $639,900
  • Titanium: $739,900

Ford Territory gasolina 2026:

  • Trend: $699,900
  • Titanium: $789,900

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters

Google News

Noticias según tus intereses