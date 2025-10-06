Ford da un paso más hacia la electrificación en México con la llegada de la nueva Ford Territory Híbrida, la primera versión electrificada del SUV que llegó a nuestro mercado en 2022. Este lanzamiento marca un nuevo capítulo en la historia del modelo, al combinar su reconocido espacio, confort y tecnología con un tren motriz híbrido auto recargable, capaz de ofrecer un rendimiento de hasta 1,200 km por tanque.

Una nueva Ford Territory

Lo más novedoso y llamativo de la Ford Territory Híbrida es que incorpora un motor 1.5 litros más el apartado eléctrico, híbrido acoplado a una transmisión 2DHT que optimiza el consumo de combustible y reduce las emisiones. En total, ofrece 241 hp.

Foto: Ford

En diseño, la Ford Territory Híbrida mantiene su esencia robusta pero la refresca con una nueva parrilla y faros LED que son más redondeados y se acompañan de una barra de luz a lo ancho, mientras que el interior ofrece una experiencia mejorada con asientos de piel, iluminación ambiental, techo panorámico, cajuela eléctrica manos libres y climatizador automático de doble zona.

Tecnología y confort al más alto nivel

El interior de la Ford Territory Híbrida se distingue por su enfoque tecnológico, pues equipada con una pantalla táctil de 12 pulgadas compatible de forma inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto además de sumar el sistema FordPass, que es la app donde se pueden controlar diversos aspectos del auto de manera remota, como el climatizador, encendido o saber si están puestos los seguros.

La seguridad también es protagonista. Todas las versiones incluyen seis bolsas de aire, sistema de monitoreo de punto ciego con alerta de tráfico cruzado, control de estabilidad y tracción, y monitoreo de presión de llantas, control crucero adaptativo, entre otros.

Foto: Ford

Se mantiene la versión a gasolina

Además de su versión híbrida, Ford Territory 2026 también estará disponible con motor 1.8L Turbo EcoBoost de 187 hp, transmisión de 7 velocidades y tracción delantera. Esta versión mantiene el amplio espacio, la seguridad y el dinamismo característicos del modelo, ideal para quienes prefieren una motorización tradicional.

Precios y versiones

La Ford Territory 2026 en sus dos motorizaciones cuenta con los siguientes costos según cada variante.

Ford Territory Híbrida 2026:

Ambiente: $559,900

Trend $639,900

Titanium: $739,900

Ford Territory gasolina 2026:

Trend: $699,900

Titanium: $789,900

