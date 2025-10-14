Después de romper la taquilla con una recaudación de 630 millones de dólares, la película de la Fórmula 1 dirigida por Joseph Kosinski llega a la pantalla chica. Con un presupuesto estimado entre 200 y 300 millones de dólares, el filme logró superar las expectativas como uno de los estrenos más exitosos del año.

Kosinski, conocido por su trabajo en Top Gun: Maverick, trabajó de la mano con Lewis Hamilton para llevar a los fans del automovilismo una historia dentro de los pits siendo lo más realista posible.

Una mirada al mundo de la Fórmula 1

La película se desarrolla en el universo de las carreras de la Fórmula 1, con la participación de los verdaderos pilotos y equipos. Permitiendonos conocer de cerca el mundo de los monoplazas, las escuderías y la intensidad detrás de cada Gran Premio.

El protagonista, interpretado por Brad Pitt, encarna a un veterano piloto que, al estilo de Fernando Alonso, decide regresar a las pistas tras competir en las 24 Horas de Daytona. Con escenas filmadas en circuitos oficiales.

La película de Fórmula 1 es una producción conjunta de Apple Original Films y Warner Bros. Pictures y con el apoyo directo de la FIA.

Uno de los escenarios es en el Gran Premio de México, donde participaron figuras como Checo Pérez, Max Verstappen y el propio Lewis Hamilton.

Dónde ver la película de la Fórmula 1

Si eres de los que prefieren disfrutar las películas desde casa —ya sea por el precio de las palomitas o por falta de tiempo—. De acuerdo con Variety, la cinta estará disponible en Apple TV+ a partir del 12 de diciembre.

Así que, si eres amante del deporte motor o simplemente disfrutas de una buena historia con acción y emoción, esta película de la Fórmula 1 protagonizada por Brad Pitt es una cita obligada.

