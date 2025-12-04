La industria automotriz está viviendo una transformación significativa, y un claro ejemplo de ello es la llegada de Cadillac ESCALADE IQ a México. Esta nueva SUV totalmente eléctrica no solo mantiene la esencia de lujo y poder que caracteriza a la marca, sino que también representa el futuro de la movilidad, combinando sostenibilidad, diseño innovador y tecnología de vanguardia.

Con una autonomía de hasta 740 km, ESCALADE IQ se posiciona como una de las opciones más destacadas en el segmento de los vehículos eléctricos de lujo, especialmente diseñada para quienes buscan una experiencia de conducción excepcional.

En este sentido, el mercado mexicano, cada vez más receptivo a los vehículos eléctricos, se verá beneficiado por esta propuesta de Cadillac. ESCALADE IQ no solo sobresale por sus especificaciones técnicas, sino que también ofrece un confort y lujo sin igual.

Y si de estética se trata, su diseño estilizado y la integración de características avanzadas de esta SUV eléctrica, laposicionan como una opción de primer nivel para quienes buscan un vehículo con el máximo rendimiento y estética de lujo. Además, la tecnología de asistencia de conducción y las funcionalidades de conectividad elevan aún más la experiencia al volante, adaptándose a las exigencias del conductor moderno.

Un diseño que destaca por su elegancia y potencia

Cadillac ESCALADE IQ es la evolución de la icónica ESCALADE, llevada al siguiente nivel con una motorización completamente eléctrica. Su diseño exterior ha sido cuidadosamente perfeccionado, combinando líneas aerodinámicas y un perfil estilizado que, sin perder la esencia del modelo original, ofrece una apariencia más moderna y sofisticada. Las luces diurnas verticales y los rines de 24 pulgadas con corte diamante en color Black Gloss refuerzan su carácter de lujo, mientras que la parrilla de Cromado Obsidiana y los detalles de acabado meticuloso aseguran que esta SUV se destaque en cualquier entorno.

Foto: cortesía GM

Además, el sistema de apertura y cierre eléctrico automático de puertas es solo una de las innovaciones que ESCALADE IQ presenta. Este sistema facilita el acceso al vehículo con solo presionar un botón, lo que mejora significativamente la experiencia del usuario. Asimismo, el eTrunk ofrece 345 litros de almacenamiento en la parte frontal, lo que complementa la capacidad total de carga, superando los 1,000 litros, para mayor comodidad en viajes largos.

Un interior de lujo con tecnología de última generación

El interior, Cadillac ESCALADE IQ ofrece una experiencia única, que combina el lujo con la última tecnología. Su impresionante pantalla curva de 55 pulgadas, que se extiende de pilar a pilar, proporciona una interfaz de usuario de vanguardia, optimizada para ofrecer interacciones precisas y cómodas. Esto se complementa con un techo de cristal panorámico que cubre las dos primeras filas de asientos, creando un ambiente de total inmersión para todos los pasajeros.

Los asientos de ESCALADE IQ no solo ofrecen un diseño elegante, sino que también están diseñados para maximizar la comodidad. Con funciones de calefacción, ventilación, masaje y ajustes eléctricos en múltiples posiciones, cada trayecto se convierte en una experiencia placentera, especialmente en viajes largos o en condiciones de tráfico.

Foto: cortesía GM

Además, la consola central en la segunda fila permite a los pasajeros disfrutar de mesas plegables, cargadores inalámbricos y pantallas de 12 pulgadas para entretenimiento y productividad.

Desempeño, potencia y autonomía incomparables

El verdadero potencial de ESCALADE IQ se revela a través de su rendimiento excepcional. Equipado con un motor eléctrico avanzado y un sistema eAWD, esta SUV ofrece una aceleración de 0 a 100 km/h en menos de 5 segundos, con 750 caballos de fuerza y un torque de 785 lb-pie. Esto permite una experiencia de conducción dinámica y emocionante, combinada con una eficiencia sorprendente.

La autonomía de hasta 740 km con una carga completa es una de las mayores ventajas de ESCALADE IQ dentro del segmento de SUVs grandes eléctricas. Esta capacidad se logra gracias a su batería de 24 módulos, que ofrece más de 200 kWh de energía disponible.

Adicionalmente, incorpora tecnologías avanzadas como el Magnetic Ride Control 4.0 y la Adaptive Air Ride Suspension, que mejoran la conducción y la comodidad, aislando a los pasajeros de superficies irregulares mientras optimizan la dirección y la respuesta al volante.

Foto: cortesía GM

Tecnología avanzada para una experiencia segura y conectada

ESCALADE IQ está equipada con tecnologías de seguridad y asistencia de conducción que mejoran la protección de los ocupantes y la experiencia general. Con sistemas como visión nocturna, asistencia de tráfico cruzado y reconocimiento de señales de tráfico, el vehículo garantiza una conducción más segura.

Mientras que, la cámara de visión trasera HD y la asistencia de estacionamiento frontal, trasero y lateral facilitan las maniobras y aseguran que cada desplazamiento sea preciso y sin problemas.

En términos de conectividad, ESCALADE IQ incluye Google Integrado, lo que permite a los conductores acceder a Google Maps, Waze, Spotify y otras aplicaciones sin necesidad de conectar dispositivos móviles. Además, su sistema de audio AKG Studio®, con 42 bocinas, proporciona una calidad de sonido excepcional que mejora aún más la experiencia dentro del vehículo.

Comercialización y precios en México

Cadillac ESCALADE IQ ya está disponible en la Red de Distribuidores Cadillac EV en México. Este modelo, que representa lo último en lujo y tecnología eléctrica, está disponible a partir de $3,327,900 para la versión estándar y $3,397,900 para la versión ESCALADE IQL.

Los clientes que adquieran este vehículo recibirán una garantía de 8 años para la batería, así como 3 años de servicios de mantenimiento gratuitos y acceso a cargadores nivel 3 en varias ubicaciones de la Red de Distribuidores de GM en México.

Cabe mencionar que ESCALADE IQ incluye un cargador portátil de 19 kW y un servicio calificado de instalación residencial, lo que facilita la transición hacia la movilidad eléctrica para los usuarios mexicanos.

Foto: cortesía GM

Sin duda, Cadillac ESCALADE IQ es la SUV eléctrica de lujo que marca un nuevo estándar en el mercado automotriz. Su diseño impresionante, combinado con un rendimiento excepcional y una autonomía líder en su clase, la convierte en la opción ideal para quienes buscan lo mejor en tecnología y lujo.

