Uno de los principales miedos al tener auto es sufrir un robo, delito que puede suceder en cualquier parte de la ciudad y a cualquier hora del día. Y un aspecto preocupante y delicado son las nuevas técnicas utilizadas para poder apropiarse de tu automóvil sin hacer uso de la llave, usando solo la antena.

Si quieres saber si tu auto puede estar expuesto a este tipo de robo, no te preocupes, aquí te explicamos todo lo que necesitas saber sobre esta técnica y qué puedes hacer para proteger tu vehículo.

Robo de autos utilizando la antena

Anteriormente, el temor de muchos automovilistas era dejar estacionado el coche y, al regresar, encontrar un vidrio roto, un espejo fuera de su lugar o la falta de sus artículos personales. Ahora la preocupación y el miedo es mayor ya que el riesgo de que tu auto ya no se encuentre donde lo dejaste, es alto.

De acuerdo con Ratehub.ca, si tu vehículo utiliza un llavero electrónico para abrir, cerrar y arrancar; es importante saber que existe el peligro de que sea robado mediante un aparato especial que emite señales.

Dichos llaveros funcionan enviando señales de baja frecuencia a la computadora de tu auto para indicarle que arranque el motor, desbloquee las puertas, las asegure y demás, pero los delincuentes pueden captar esas señales emitidas a la antena de tu vehículo y luego enviarlas a un segundo dispositivo especial para tener accesos a tu coche sin la necesidad de la llave.

Una forma de protegerte de este robo es mantener la llave lejos de tu auto, dentro de un recipiente metálico como una lata de café; incluso puedes optar por envolver la llave en papel aluminio. Estos trucos impiden que la frecuencia sea transmita, lo cual hace que sea imposible captarla.

Tips para cuidar a tu auto de robos

Los robos de autos ocurren siempre. Sin embargo, puedes tomar ciertas precauciones para cuidar tu vehículo y no llevarte sorpresas desagradables.

Deja tu auto en estacionamientos privados

Muchas veces el no dejar tu auto en un estacionamiento privado o garaje puede salir muy caro, así que la recomendación es hacerlo. Esto no solo te traerá más tranquilidad, sino que también no dejarás tu vehículo a la vista de delincuentes.

Utiliza un bloqueo del volante

El bloqueo del volante es un artefacto viejo pero útil. Al instalarlo, el bloqueador hace imposible girar el volante y, por tanto, no podrán conducirlo.

Utilizar el freno de mano

Hay ocasiones en que los delincuentes no buscan ser nada discretos y utilizan grúas para mover y robar autos. Al accionar el freno de mano no evitarás el robo, pero, en definitiva, lo hará más complicado.

De cualquier manera, lo ideal es que dejes tu auto en algún estacionamiento particular que cuente con vigilancia o al menos en un lugar con mucha gente y cámaras de seguridad cerca que pueda captar toda actividad delictiva cerca de tu vehículo.

