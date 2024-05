Starbucks dará cafés gratis este 2 de junio; ¿a quiénes y cómo obtenerlos?

El próximo 2 de junio se llevarán a cabo las elecciones en México, en las cuales se decidirán diversos cargos políticos, incluida la presidencia.

Ante esta importante jornada, diversos influencers, actores e incluso empresas están promoviendo activamente la participación ciudadana, alentando a la población a salir a votar este próximo domingo 2 de junio.

Para incentivar aún más la participación, algunas empresas están ofreciendo descuentos y promociones especiales. Una de ellas es Starbucks, que ha decidido consentir a sus clientes en todas sus sucursales en el país.

Este gesto busca no solo motivar a la población a ejercer su derecho al voto, sino también reconocer y premiar su compromiso cívico.

¿Cómo obetener un café gratis de Starbucks el próximo 2 de junio?

Starbucks, la reconocida cadena de cafeterías estadounidense, ha revelado una sorpresa especial para los votantes mexicanos con motivo de las elecciones 2024.

La cafetería mencionó que las personas que acudan a las urnas tendrán la oportunidad de disfrutar de una bebida del día, ya sea Espresso o Chiapas, en tamaño Alto (300 ml), de forma gratuita.

Esta oferta incluye tanto el café regular como el descafeinado, lo que permite a cada votante elegir la opción que más le agrade y disfrutar de un momento de gratificación tras cumplir con su deber cívico.

Para hacer efectiva esta promoción, simplemente la persona deberá dirigirse a la caja de la tienda Starbucks más cercana y mostrar su pulgar entintado como prueba de que ha ejercido su derecho al voto.

Es importante destacar que esta oferta estará disponible únicamente para las primeras 140 personas que lleguen a cada sucursal y presenten su dedo entintado.

La vigencia de esta promoción será el 02 de junio, durante el horario de apertura al cierre de la tienda, o hasta que se agoten las 140 redenciones disponibles.

Esta oferta especial estará disponible exclusivamente en las tiendas físicas de Starbucks en todo el país, a excepción de las ubicadas en aeropuertos, las tiendas Reserve Bar y las tiendas ubicadas dentro de instituciones educativas. Además, es importante tener en cuenta que esta promoción no será válida para los servicios de Drive Thru, Pick up (Recoge en Tienda), Car Pickup ni para entregas a domicilio a través de plataformas como didi, rappi, uber o wow+.

También, esta promoción no podrá combinarse con otras ofertas, cupones, descuentos o beneficios del programa Starbucks Rewards.

¿Cómo obetener un café gratis de Starbucks el próximo 2 de junio?. Foto: Starbucks

