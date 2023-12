Brindarle mantenimiento a tu auto es una de las mejores inversiones que puedes hacer para poder utilizarlo sin inconvenientes y, en su momento, venderlo a un mejor precio. Por ello es importante estar atento a las posibles señales de fallas y en esta ocasión vamos a decirte cómo identificar si la batería está por generar problemas.

Recordemos que la batería es la que brinda energía al auto. Una falla en esta pieza significará que no puedas arrancar tu vehículo, por lo que necesitarás reemplazarla o pedir que te pasen corriente. Pero no es necesario llegar a eso, a continuación te dejamos señales de que la batería fallará pronto.

Si detectas estas señales es momento de cambiar la batería de tu auto

Te dejamos los puntos que los expertos recomiendan revisar periódicamente para poder detectar cuando la batería está por fallar.

1. La luz de “revisión” está encendida. Esto puede parecer algo obvio, pero hay muchas personas que deciden ignorar la señal.

2. El motor arranca lentamente. La compañía Enerjet señala que, si el motor suena débil, como un murmullo o un crujido; si los faros se debilitan cuando giras la llave o presionas el botón de arranque; o toma mucho más de lo normal mantener el motor encendido, debes ir a tu mecánico pues la batería está por fallar, aunque podría haber otros problemas que también necesitan ser atendidos.

3. La batería pierde líquido. Podrás darte cuenta de ello a través de la corrosión excesiva en las terminales de la batería, también podrías notar un olor a huevo podrido. Lo mejor es ir al mecánico, pero si no puedes hacerlo de inmediato puedes limpiarla con un cepillo de alambre sumergido en amoniaco o bicarbonato de sodio, asegúrate de usar guantes, luego enjuaga con agua limpia. No ignores esta señal pues la corrosión puede llegar a otras piezas de tu auto.

4. No se ve en buen estado. Si la caja de la batería está hinchada, es probable que haya sufrido daños como resultado de un calor excesivo, y sus días están contados.

5. Si has tenido que recurrir a cables de arranque para encender el automóvil más de tres veces en una semana, la batería debe ser reemplazada.

6. Tu batería tiene al menos tres años de antigüedad. Aunque depende del modelo y los hábitos de manejo, por lo general, las baterías tienen una duración de tres a cinco años. Incluso si tu auto arranca sin problemas, debes programar una inspección regular en un mecánico de confianza.

7. Problemas con los componentes eléctricos. Además de alimentar el motor, la batería necesitar producir la energía suficiente para poner en marcha todos los componentes electrónicos como las ventanas, los asientos, la radio, el limpiaparabrisas, las luces del tablero, los faros y más, por lo que si alguno de estos componentes empieza a funcionar mal revisa la batería.

Una manera de detectar dicha falla, explica Mapfre, es a través del sistema de climatización, si empiezas a sufrir episodios de descontrol de temperatura, cortes repentinos del aire acondicionado o de la calefacción, puede que la batería esté a punto de agotarse. También es buena idea poner a funcionar el limpiaparabrisas para detectar problemas.

Finalmente Autozone nos recuerda que si un día tu auto no arranca debido a la batería no necesariamente significa que esta ya no sirva, intenta cargarla, quizá dejaste alguna luz encendida que agotó la energía.

