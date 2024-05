Tras el empate a un gol en el partido de ida celebrado en el estadio de la Ciudad de los Deportes el pasado jueves, este domingo 26 de mayo, América y Cruz Azul se enfrentarán nuevamente para definir al campeón del torneo Clausura 2024.

Esta será la quinta vez que estos dos equipos se enfrenten en una final del fútbol mexicano, creando una expectativa palpable entre los aficionados.

Es importante destacar que este encuentro entre las Águilas y los Cementeros se llevará a cabo un 26 de mayo, coincidiendo con el mismo día en que se enfrentaron hace 11 años, y además tendrá lugar en el emblemático Estadio Azteca, añadiendo un componente histórico al enfrentamiento.

Sin embargo, la emoción de los aficionados se ve ligeramente ensombrecida por la preocupación ante la contingencia ambiental que persiste en el Estado de México y en la Ciudad de México. Ante este panorama, surge la interrogante sobre si el partido podrá llevarse a cabo según lo previsto.

¿Se puede jugar la final Cruz Azul vs América pese a Contingencia Ambiental?

La mañana de este domingo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis emitió un comunicado detallando las condiciones atmosféricas en el Valle de México para el día en curso.

En este comunicado, se resaltó la persistente influencia del sistema de alta presión, el cual ha ocasionado una ventilación deficiente y una estabilidad atmosférica comprometida en la región. Estas condiciones, sumadas a la intensa radiación solar y temperaturas que superan los 30°C, han propiciado la formación de ozono.

#ComunicadoCAMe | 10:00h

📢Continúa la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM.



👉Mantente informado sobre la calidad del aire en tu localidad y cuida tu salud.



Más info en https://t.co/KEOw5I0mJa pic.twitter.com/7rWLjSYJmT — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) May 26, 2024

A las 15:00 horas, se registró una concentración máxima de 117 ppb en la estación Cuajimalpa (CUA), ubicada en la alcaldía del mismo nombre, en la Ciudad de México.

Por fortuna, los modelos meteorológicos han pronosticado cambios en el sistema de alta presión a lo largo de la tarde, lo que podría resultar en condiciones más favorables para la dispersión de los contaminantes.

No obstante, a pesar de estas condiciones atmosféricas desafiantes, el partido entre los dos equipos mencionados no ha sido cancelado, ya que La CAMe ha especificado que los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos programados entre las 13:00 y las 19:00 horas deben ser suspendidos para prevenir enfermedades respiratorias y cardiovasculares; sin embargo, el partido está programado para comenzar exactamente a las 19:00 horas, coincidiendo con el límite de tiempo establecido por esta contingencia.

Esta determinación ha suscitado cierta controversia entre los aficionados y la opinión pública en general. Mientras algunos sostienen que la salud de los jugadores y espectadores debería ser la prioridad absoluta y que el partido debería ser pospuesto o cancelado, otros expresan su deseo de que el espectáculo continúe como estaba planeado, argumentando que se respetará el horario establecido por la institución.

América vs Cruz Azul. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

