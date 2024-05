¿La ya próxima elección volverá a ser un tsunami?

Hace seis años, una semana antes de las elecciones presidenciales de 2018, esta columna la titulamos “El tsunami del primero de julio” ( https://shorturl.at/aK3c5 ), día de aquel año en que se llevaron cabo esos comicios.

Escribimos entonces que todo apuntaba a que PAN, PRI y PRD sufrirían la peor derrota electoral de sus respectivas historias frente a un partido-movimiento, Morena, que apenas tenía cuatro años, pero que en ese lapso ya registraba un crecimiento inusitado. El acoplado de encuestas Oraculus preveía una intención del voto para AMLO de 48%, para el panista Ricardo Anaya de 26% y para el priista José Antonio Meade de 15%.

Y el resultado fue consistente con lo previsto: Morena, con AMLO como candidato, se alzó con la victoria con un apoyo popular sin precedente: 30 millones 113 mil 483 votos (53.19%), con una participación ciudadana de 63.42% de la lista nominal de electores o, dicho de otra forma, con un abstencionismo de 36.58%. Sus oponentes del PAN y del PRI obtuvieron 12.6 millones y 9.3 millones de votos respectivamente, esto es, 22.27% y 16.40% del total de los sufragios emitidos.

A una semana de las elecciones de este año todo apunta en la presidencial a otra derrota de PAN, PRI y PRD ahora coaligados en la candidatura falsamente independiente de la panista Xóchitl Gálvez.

Las actuales circunstancias, por supuesto, son diferentes a las imperantes hace seis años. Debe descontarse ahora a la causa de Morena y aliados el brutal desgaste de seis años en el poder, los errores cometidos en el ejercicio del gobierno, diversas medidas tomadas que al incluir a las clases populares excluyeron a las medias altas, ahora identificadas como marchistas rosas, que no reconocen acierto alguno en su gestión, y el repudio de un sector de la población que, por su tamaño, no se puede ni se debe desdeñar, pero que a la vista de las más recientes encuestas parece que no le alcanza a Gálvez para derrotar a Sheinbaum.

Hoy, como hace seis años, no creo que todas las encuestas estén equivocadas, sin soslayar por supuesto eventuales cambios producto de sus porcentajes de rechazo y el número de votantes indecisos. La diferencia de votos emitidos y contados acaso se reduzca o crezca, tal y como ocurrió en 2018, cuando la ventaja de 23 puntos que el acoplado de Oraculus le daba a AMLO sobre su más cercano contrincante a una semana de la elección, creció todavía cinco puntos.

En su más reciente medición de preferencia electoral (viernes 24 de mayo de 2024), el promedio de encuestas de Oraculus le da a Claudia Sheinbaum 55% de las preferencias, a Xóchitl Gálvez 33% y a Jorge Álvarez Máynez 12%.

Comparado con la del mes anterior, la candidata de Morena y aliados perdió cinco puntos porcentuales mientras que la del PRIAN ganó tres. Nada significativo -según los analistas- en una ventaja de 22 puntos porcentuales, misma que, por cierto, tenía AMLO sobre Ricardo Anaya hace seis años.

La lista nominal de electores es este año de 99 millones 117 mil 292 ciudadanos, nueve millones 866 mil 411 mas que hace seis años. Si el promedio de participación ciudadana en las tres más recientes elecciones presidenciales (2006, 2012 y 2018) es de 61.6% y suponiendo que fuera igual el domingo próximo, estamos hablando de 61 millones 056 mil 251 votos.

Si esos porcentajes de las encuestas son o se acercan a lo certero, estaríamos hablando de que Claudia Sheinbaum, con 55% de las preferencias, obtendría 33 millones 580 mil 938 votos, 3.4 millones más que AMLO hace seis años, escenario que bien podría considerarse otro tsunami.

Sin embargo, nada puede decirse con absoluta certeza sobre quién será la ganadora de la elección presidencial. Acaso sea de utilidad el resultado de un modelo de predicción aplicado por el periódico español El País que da a Sheinbaum un 86% de opciones de victoria por 14% de su rival Gálvez.

El escenario, por otra parte, no se ve tan halagüeño en otras de las elecciones que tendrán lugar dentro de ocho días, sobre todo en las que conformarán el Congreso Federal y en la que Morena y aliados, si bien les va, podrían conservar la mayoría absoluta, muy lejos de alcanzar la calificada de dos terceras partes que le permitiría hacer reformas constitucionales sin tener que negociar con la oposición, números estos a los que nos referiremos en próximas encuestas.

En cuanto a los estados que renuevan gobernador, las encuestas en general marcan diferencias estrechas entre los contendientes. La coalición del PRIAN parece que retendrá Yucatán y Guanajuato, y podría arrebatarle a Morena y aliados Veracruz y Morelos. El partido de AMLO estaría conservando Puebla, Tabasco y Chiapas, mientras que Movimiento Ciudadano mantendría su hegemonía en Jalisco.

La Ciudad de México, por otra parte, se vislumbra como una elección muy cerrada. Aunque el acoplado de Polls.mx le da a la morenista Clara Brugada una ventaja de diez puntos sobre el prianista Santiago Taboada, es la capital del país la que probablemente tenga el mayor número de integrantes de ese tipo de clase media que repudia a AMLO y a Morena. Aun así, el promedio le da a Brugada 51% de las preferencias frente al 41% de las de Taboada.

En tanto que, de las dieciséis alcaldías capitalinas, las encuestas dan a la coalición Fuerza y Corazón por México la victoria en siete (Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo) y en ocho a la coalición Sigamos haciendo Historia (Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco).

Instantáneas:

1. EL VERDE LE JUEGA las contras a AMLO en Santa María Huatulco, Oaxaca y se alía con Ricardo Salinas Pliego de TV Azteca, para imponer a Julio Cárdenas como presidente municipal. De entrada convocó a una “vaquita” con los empresarios de ese centro turístico para allegarle recursos al aspirante a munícipe. En tanto que Manuel Velasco Tello, exgobernador de Chiapas, distinguido militante del Partido Verde y coordinador de alianzas de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum le habría entregado tres millones de pesos para que le gane la elección al candidato de Morena, Pepe Hernández, y todo porque Salinas Pliego quiere tener en Huatulco un presidente municipal a modo. Recuérdese que el mandamás de TV Azteca se niega a entregar el campo de golf clausurado en Huatulco por daños ambientales. Un juez concedió al Grupo Salinas la suspensión definitiva para salvaguardar la flora y fauna del campo de golf en Tangolunda. Sin embargo, le negó la posibilidad de retirar los sellos que le permitan reanudar actividades.

2. NO LE ENTRÓ EN CUAUTITLÁN IZCALLI. Vaya decisión de la alcaldesa de Cuautitlán Izcalli, Karla Fiesco, quien busca la reelección de la mano de la coalición PRI-PAN-PRD. Resulta que simplemente no llegó al único debate programado en la contienda electoral de ese municipio. Su ausencia le dejó la mesa puesta al morenista Daniel Serrano Palacios, quien llevó propuestas económicas, de seguridad y ambientales, así como denuncias de corrupción en la compra de equipo urbano por parte de la actual munícipe.

3. PETROLEROS CON SHEINBAUM. El sindicato petrolero opera en unidad y con toda su fuerza a favor de Claudia Sheinbaum. Ricardo Aldana, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), se ha dedicado durante sus recorridos y reuniones con las secciones sindicales de uno de los gremios más numerosos y poderosos del país a argumentar las razones por las que considera importante apoyar en las urnas a la candidata presidencial de Morena.

4. LIMPIO, PERO SUCIO. El pasado 9 de abril el titular de responsabilidades del Politécnico Nacional, informaba en el expediente 2023/IPN/DE162 que había encontrado que la actuación de tres funcionarios del área de compras y contrataciones, entre ellos el brazo ejecutor de Javier Tapia Santoyo Secretario de Administración, José Alonso García Salazar, director de Recursos Materiales e Infraestructura, había sido parcial pues se confirmó que habían dirigido el proceso de la contratación del servicio de limpieza de 2023 para favorecer a la empresa Aseo Privado Institucional. Sin embargo, esta actuación, de acuerdo con el titular del OIC del IPN no era lo suficientemente grave a pesar de haber en la mesa un contrato de más de 400 millones de pesos, por lo que el asunto pasó a manos del Magistrado Titular de la Tercera Ponencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Carlos Humberto Rosas Franco, quien analizará el recurso de inconformidad que plantea que se apliquen las sanciones correspondientes, toda vez que ya se determinó por parte del Poli que si hubo responsabilidad de los funcionarios señalados. Ahora solo resta esperar a que en el TFJA se note que la justicia es pronta y expedita, y que se emita una sanción ejemplar para que este tipo de funcionarios gubernamentales dejen de torcer la ley para sacar provecho personal.

