Arturo Ávila afirma que "Grandeza", libro de AMLO, le costó 100 pesos; entrega ejemplares a opositores
FGR investiga asalto a equipo de producción de la Segob por grupo armado en San Luis Potosí; recuperan cámaras
Concluye periodo de Vania Pérez como presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción; “fuimos incómodos”, asegura
VIDEO: Nueva grabación muestra altercado entre ICE y Alex Pretti días antes de su muerte; agentes lo sometieron en Minneapolis
Trump ordena reabrir el espacio aéreo de Venezuela; anuncio llega tras conversar con Delcy Rodríguez
¿Quién se sube? ¿Quién se aleja del barco rumbo al Mundial 2026? La última convocatoria de la Selección Mexicana para los amistosos contra Panamá y Bolivia fueron un ensayo atípico pero útil sobre quien podría completar la lista final de Javier Aguirre para la Copa del Mundo, la cual, asegura el Vasco, ya tiene en un 80%. En Línea de Fondo analizamos qué sorpresas podría haber, algún "desconocido" que pudiera llenarle el ojo al entrenador nacional y otros que ya vemos sin posibilidades
