¿Quién se sube? ¿Quién se aleja del barco rumbo al Mundial 2026? La última convocatoria de la Selección Mexicana para los amistosos contra Panamá y Bolivia fueron un ensayo atípico pero útil sobre quien podría completar la lista final de Javier Aguirre para la Copa del Mundo, la cual, asegura el Vasco, ya tiene en un 80%. En Línea de Fondo analizamos qué sorpresas podría haber, algún "desconocido" que pudiera llenarle el ojo al entrenador nacional y otros que ya vemos sin posibilidades