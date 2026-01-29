Más Información

"El CIDE tiene que trabajar para recuperarse”: Rosaura Ruiz habla de la salida de Romero Tellaeche

"El CIDE tiene que trabajar para recuperarse”: Rosaura Ruiz habla de la salida de Romero Tellaeche

Destitución en el CIDE; juzgado niega suspensión provisional a Romero Tellaeche

Destitución en el CIDE; juzgado niega suspensión provisional a Romero Tellaeche

Arturo Ávila afirma que "Grandeza", libro de AMLO, le costó 100 pesos; entrega ejemplares a opositores

Arturo Ávila afirma que "Grandeza", libro de AMLO, le costó 100 pesos; entrega ejemplares a opositores

FGR investiga asalto a equipo de producción de la Segob por grupo armado en San Luis Potosí; recuperan cámaras

FGR investiga asalto a equipo de producción de la Segob por grupo armado en San Luis Potosí; recuperan cámaras

Concluye periodo de Vania Pérez como presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción; “fuimos incómodos”, asegura

Concluye periodo de Vania Pérez como presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción; “fuimos incómodos”, asegura

VIDEO: Nueva grabación muestra altercado entre ICE y Alex Pretti días antes de su muerte; agentes lo sometieron en Minneapolis

VIDEO: Nueva grabación muestra altercado entre ICE y Alex Pretti días antes de su muerte; agentes lo sometieron en Minneapolis

Trump ordena reabrir el espacio aéreo de Venezuela; anuncio llega tras conversar con Delcy Rodríguez

Trump ordena reabrir el espacio aéreo de Venezuela; anuncio llega tras conversar con Delcy Rodríguez

Senado de EU bloquea proyecto de presupuesto tras asesinato de civiles en Minneapolis; el país se acerca más a otro cierre de gobierno

Senado de EU bloquea proyecto de presupuesto tras asesinato de civiles en Minneapolis; el país se acerca más a otro cierre de gobierno

¿Quién se sube? ¿Quién se aleja del barco rumbo al Mundial 2026? La última convocatoria de la Selección Mexicana para los amistosos contra Panamá y Bolivia fueron un ensayo atípico pero útil sobre quien podría completar la lista final de Javier Aguirre para la Copa del Mundo, la cual, asegura el Vasco, ya tiene en un 80%. En Línea de Fondo analizamos qué sorpresas podría haber, algún "desconocido" que pudiera llenarle el ojo al entrenador nacional y otros que ya vemos sin posibilidades

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]