Arrancó la Asamblea General de la ONU en Nueva York, con más de 140 líderes mundiales reunidos para abordar los grandes desafíos del momento: desde el conflicto en Gaza y la guerra en Ucrania, hasta el impacto global de la Inteligencia Artificial, el cambio climático y las crisis humanitarias. ¿Qué se dijo y qué está en juego? Brenda Estefan, analista internacional, nos habla al respecto.

En otros temas: Ante el desabasto de medicamentos, Sheinbaum advierte a farmacéuticas que podrían enfrentar denuncias penales por incumplimiento de contratos / Alemania se rearma pero en su gasto militar no entran compras a Estados Unidos.