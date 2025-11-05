Más Información
INE multa a cinco partidos con 28 mdp por afiliaciones sin consentimiento; Morena es el más sancionado
Congreso de Michoacán recibe propuesta para que Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, sea alcaldesa interina de Uruapan
Lilly Téllez llama cobarde e imbécil a Noroña tras asesinato de Carlos Manzo; responsabiliza a la 4T por no apoyar a alcalde
Cárdenas Batel pidió a Calderón intervención del Ejército en Michoacán: Ramírez Acuña; "él no podía controlar la violencia", afirma
De la guerra de Calderón al Plan Michoacán de Sheinbaum; así han sido los planes de seguridad en la entidad
Luego del asesinato del alcalde Carlos Manzo en Uruapan, el Gobierno Federal anunció un nuevo plan de seguridad para Michoacán, aunque eso no evitó que la presidenta atacara a la prensa, a la oposición y culpara a los Gobiernos del PAN y del PRI por lo ocurrido. Sabino Bastidas, analista y consultor político, nos habla al respecto.
En otros temas: El Gobierno presume creación de empleos formales, pese a datos que muestran una desaceleración histórica / La Suprema Corte de Estados Unidos analiza legalidad de aranceles impuestos por Trump. ¿Qué significa esto?
