Miss Universo condena agresión a Fátima Bosch y anuncia acciones contra Nawat Itsaragrisil

INE multa a cinco partidos con 28 mdp por afiliaciones sin consentimiento; Morena es el más sancionado

Congreso de Michoacán recibe propuesta para que Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, sea alcaldesa interina de Uruapan

Lilly Téllez llama cobarde e imbécil a Noroña tras asesinato de Carlos Manzo; responsabiliza a la 4T por no apoyar a alcalde

Cárdenas Batel pidió a Calderón intervención del Ejército en Michoacán: Ramírez Acuña; "él no podía controlar la violencia", afirma

De la guerra de Calderón al Plan Michoacán de Sheinbaum; así han sido los planes de seguridad en la entidad

Van 27 acuerdos reparatorios tras explosión de pipa en Iztapalapa: Fiscalía CDMX

Ya fueron identificadas las 23 víctimas mortales del incendio en el Waldo's de Hermosillo: Fiscalía de Sonora

Luego del asesinato del alcalde Carlos Manzo en Uruapan, el Gobierno Federal anunció un nuevo plan de seguridad para Michoacán, aunque eso no evitó que la presidenta atacara a la prensa, a la oposición y culpara a los Gobiernos del PAN y del PRI por lo ocurrido. Sabino Bastidas, analista y consultor político, nos habla al respecto.

En otros temas: El Gobierno presume creación de empleos formales, pese a datos que muestran una desaceleración histórica / La Suprema Corte de Estados Unidos analiza legalidad de aranceles impuestos por Trump. ¿Qué significa esto?

