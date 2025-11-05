Luego del asesinato del alcalde Carlos Manzo en Uruapan, el Gobierno Federal anunció un nuevo plan de seguridad para Michoacán, aunque eso no evitó que la presidenta atacara a la prensa, a la oposición y culpara a los Gobiernos del PAN y del PRI por lo ocurrido. Sabino Bastidas, analista y consultor político, nos habla al respecto.

En otros temas: El Gobierno presume creación de empleos formales, pese a datos que muestran una desaceleración histórica / La Suprema Corte de Estados Unidos analiza legalidad de aranceles impuestos por Trump. ¿Qué significa esto?