Una encuesta de opinión pública realizada a votantes estadounidenses sobre sus percepciones de México muestra que la mayoría tienen una opinión favorable de nuestro país y consideran importante una relación amistosa; el crimen organizado y el fentanilo persisten como factores negativos. Pedro Casas Alatriste, vicepresidente y director general de AMCHAM, nos habla al respecto.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.