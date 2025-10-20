Más Información
Luisa Alcalde comparte lista de asistentes al relanzamiento del PAN; "los mismos impresentables de siempre", critica
SEP lanza página para consultar cédula vigente de médicos y cirujanos plásticos; habilita Constancia de Situación Profesional
Una encuesta de opinión pública realizada a votantes estadounidenses sobre sus percepciones de México muestra que la mayoría tienen una opinión favorable de nuestro país y consideran importante una relación amistosa; el crimen organizado y el fentanilo persisten como factores negativos. Pedro Casas Alatriste, vicepresidente y director general de AMCHAM, nos habla al respecto.
