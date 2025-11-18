Más Información
El principio de cosa juzgada es uno de los pilares sobre los cuales descansa cualquier sistema jurídico que aspire a la certeza y a la seguridad jurídica. Sin embargo, el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, abrió una consulta al Pleno de la Corte para discutir si pueden revisarse sentencias firmes. Su argumento: corregir “actos procesales ilegales”. Javier Martín Reyes, abogado, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; nos habla al respecto.
