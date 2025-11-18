Más Información

Inician 18 indagatorias a policías por violar protocolos en la marcha de la Generación Z; siete podrían ser suspendidos

Colegio de Abogados condena actos de violencia en marcha de la Generación Z; acusa represión y abre asesoría jurídica para jóvenes

Marcha de la Generación Z deja periodistas lesionados; denuncian agresiones policiacas

Marcha Generación Z: Citlalli Hernández y Alessadra Rojo de la Vega se enganchan en redes; reto desata confrontación entre ellas

¿Necesitas tramitar tu visa?; Embajada de EU inicia trámites en nueva sede

Noroña reta a Salinas Pliego a acudir a segunda marcha de la Generación Z; lo llama “facho cobarde”

Reportan desplome de avioneta en Purépero, Michoacán; a bordo viajaban cinco pasajeros

"Operación Limpieza"; Fiscalía de Michoacán removerá a todo el personal de la Región Uruapan

El principio de cosa juzgada es uno de los pilares sobre los cuales descansa cualquier sistema jurídico que aspire a la certeza y a la seguridad jurídica. Sin embargo, el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, abrió una consulta al Pleno de la Corte para discutir si pueden revisarse sentencias firmes. Su argumento: corregir “actos procesales ilegales”. Javier Martín Reyes, abogado, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; nos habla al respecto.

