El principio de cosa juzgada es uno de los pilares sobre los cuales descansa cualquier sistema jurídico que aspire a la certeza y a la seguridad jurídica. Sin embargo, el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, abrió una consulta al Pleno de la Corte para discutir si pueden revisarse sentencias firmes. Su argumento: corregir “actos procesales ilegales”. Javier Martín Reyes, abogado, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; nos habla al respecto.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.