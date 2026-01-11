Hoy 11 de Enero de 2026 en un nuevo episodio de Tu Día con El Universal 📰…

Las noticias clave para entender qué está pasando en México y el mundo, cómo afecta a la gente y por qué estos temas están en boca de todos…

El presupuesto federal 2026 aprobado por la Cámara de Diputados tendrá que ser modificado💰

Tras declarar ante MP, queda en libertad secretaria de Grecia Quiroz; Fiscalía de Michoacán no ha aclarado detención ⚠️

EU bombardea de nuevo al Estado Islámico en Siria, por la muerte de 3 estadounidenses en Palmira / Gobierno de Nicaragua libera a "decenas" de presos políticos tras algunas excarcelaciones en Venezuela 🌎

Cuáles son todos los puentes vacacionales de 2026 ✈️

¿cómo proteger tu salud de la mala calidad del aire?