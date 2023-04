Las redes sociales se han convertido en esa plataforma donde los usuarios denuncian sus inconformidades y exponen sus molestias sobre determinados temas, aunque en ocasiones la reacción que obtienen no es la que esperan.

Así le ocurrió al ciclista @elmaugarcia, quien compartió un video en Twitter en el que denunciaba a una ambulancia que se detuvo sobre una ciclovía donde él transitaba.

“Les debía este hermoso vídeo, CUATRO policías de #TransitoGCDMX no movieron un dedo para liberar la ciclovía de Insurgentes, al contrario, me ignoraron cuando me vieron. La policía no me cuida”, escribió en un tuit.

En las imágenes compartidas por el joven, se observa que la ambulancia atendía una emergencia en la zona, donde un hombre se encontraba parado dialogando con los paramédicos y policías de tránsito.

El ciclista se detuvo frente a la escena, hasta que uno de los dueños de las motocicletas que se hallaba en el lugar notó su presencia y se acercó para retirar los vehículos que obstruían el paso.

La publicación generó molestia entre varios cibernautas, quienes cuestionaron al ciclista por la falta de empatía ante la emergencia que se presentaba.