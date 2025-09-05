Youtuber Yulay es hospitalizado de emergencia; "Flaquitos, manden sus buenas vibras"

Más Información
Este 5 de septiembre, por medio de redes sociales, el influencer Julio César Fuentes Cruz, mejor conocido como “Yulay”, alertó a los internautas sobre su estado de salud en su más reciente publicación.
Recientemente, el creador de contenido había compartido que llegó a los 7 millones de suscriptores en YouTube, plataforma en la que se hizo famoso por visitar sitios abandonados y peligrosos de México y, conforme fue conquistando la fama, su contenido se enfocó en realizar actos de bondad para ayudar a otras personas y retos virales.
Youtuber Yulay es hospitalizado de emergencia
El influencer originario de Tenancingo, Estado de México ha logrado ser una de las personalidades más virales del momento, gracias a sus videos retratando los barrios mexicanos y ayudando a personas trabajadoras o en situación vulnerable, por este motivo, los usuarios reaccionaron angustiados a su hospitalización.
En sus historias de Instagram, el youtuber compartió una foto en la cama de un hospital, donde a pesar de su semblante cansado, Yulay aparece con una sonrisa y el pulgar arriba para demostrar su buena actitud.
Sin embargo, en una segunda historia y sin dar detalles, el creador de contenido escribió "Flaquitos, manden sus buenas vibras", despertando la curiosidad sobre la causa que lo llevó a ser hospitalizado.
