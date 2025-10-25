Más Información

Xbox anuncia un nuevo remake de Halo: Campaign Evolved ¿Qué mejoras incluirá?

Xbox anuncia un nuevo remake de Halo: Campaign Evolved ¿Qué mejoras incluirá?

¿Sabías que hay varios tipos de cempasúchil? Así puedes distinguir la flor mexicana

¿Sabías que hay varios tipos de cempasúchil? Así puedes distinguir la flor mexicana

¿Cómo es "La Soldadera", restaurante de CDMX en donde se reportó un incendio?

¿Cómo es "La Soldadera", restaurante de CDMX en donde se reportó un incendio?

5 tips para hacer rendir al máximo los espacios pequeños en tu hogar

5 tips para hacer rendir al máximo los espacios pequeños en tu hogar

Muere madre de Iker "El Niño Millonario": usuarios lamentan su fallecimiento en Instagram

Muere madre de Iker "El Niño Millonario": usuarios lamentan su fallecimiento en Instagram

A través de redes sociales, la compañía de videojuegos XBOX, Microsoft y Halo Studios anunciaron el lanzamiento de un nuevo remake de de 2001, elaborado con el motor gráfico de Unreal Engine 5.

De acuerdo con el anuncio, este título estará disponible en 2026 para las plataformas de Xbox Series X/S, Xbox en PC, Steam y , con soporte para Xbox Cloud Gaming y Xbox Play Anywhere.

Con motivo del 25 aniversario de la franquicia, Halo aprovechará esta oportunidad para escuchar la retroalimentación de la comunidad y con el apoyo de tecnología de vanguardia se reforzará "aquello que hace que Halo sea eterno".

Lee también:

El ramake de Halo: Campaign Evolved llegará a las consolas de nueva generación de Xbox y PC, además de PlayStation 5. Foto: Captura de pantalla. YouTube
El ramake de Halo: Campaign Evolved llegará a las consolas de nueva generación de Xbox y PC, además de PlayStation 5. Foto: Captura de pantalla. YouTube

¿Qué mejoras tendrá este nuevo remake?

La primera mejora que se notará en esta nueva entrega es en los gráficos, pues se hará una reconstrucción total y completa del aspecto visual del juego, trayendo a los jugadores físicas más realistas, reflejos y texturas más detalladas en los objetos y elementos naturales del mapa.

Contrario a lo que se puede pensar, Halo mantendrá su esencia y atmósfera, no obstante, se añadirán gráficos remasterizados en alta definición, cinemáticas actualizadas, un arsenal más amplio de armas (la Energy Sword, la Battle Rofle y la Needle Rifle entre ellas), enemigos y vehículos, así como misiones y contenido de historia nuevo e inédito.

De acuerdo con el comunicado de Microsoft, el nuevo Halo: Campaign Evolved es una evolución moderna de la historia original, recreada cuidadosamente en Unreal Engine 5 con nuevos gráficos en 4K, animaciones actualizadas, música remasterizada, controles mejorados y líneas de voz regrabadas.

Lee también:

El título traerá una selección de armas y vehículos clásicos de títulos posteriores de Halo, además se agregarán tres nuevas misiones de campaña adicionales, diseñadas para ampliar y celebrar la aventura que inició todo. Asimismo, continuará con la misma experiencia original de pantalla dividida local para dos jugadores en consola y se ampliará hasta cuatro jugadores en modo co-op.

Finalmente, el espíritu y la esencia de Halo se mantendrá, complementando la experiencia clásica y original de la entrega. Max Szlagor, director creativo de Halo, explicó que se pudieron reconstruir cuidadosamente los niveles y enfrentamientos con más detalle. Diversos portales señalan que este juego es considerado uno de los títulos más importantes de la industria de los videojuegos.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm/aosr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]