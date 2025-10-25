5 tips para hacer rendir al máximo los espacios pequeños en tu hogar

Optimizar el espacio en un hogar se ha vuelto una prioridad, principalmente implementada por la necesidad de hacer funcionales los espacios en hogares, que cada vez parece que se construyen más pequeños.

Sin embargo, la estrechez de una vivienda no siempre es cuestión de los metros que mide, sino de un mejor y más astuto aprovechamiento de los espacios.

Aún así, sabemos que lograr esto sin ayuda de profesionales puede representar un reto, por ello, aquí podrás encontrar 5 tips que demostrarán que con lógica, buenas ideas e imaginación, hasta el hogar más pequeño puede convertirse en sinónimo de amplitud y orden.

Se ha comprobado que contar con espacios limpios y ordenados en tu hogar contribuye a una mejor higiene mental también. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

5 tips para hacer rendir los espacios pequeños

De acuerdo con el blog especializado en viviendas y hogar de Inmobiliaria Alborada, estos son 5 tips para aprovechar los espacios pequeños en el hogar:

1. Un sillón para aprovechar rincones

Un sillón de gran tamaño, pero único, ayuda a optimizar el espacio, más si es esquinero. De esta manera colocas una sola pieza que es adecuada y ocupa un solo lugar, en vez de varias sofás pequeños que tienen que ser distribuidos.

2. Muebles que también pueden almacenar cosas

Hay camas, sofás y sillones, mesas, entre otros, que secretamente pueden resguardar cosas.

En los espacios pequeños cada centímetro cuenta, por lo que adquirir muebles e inmobiliario que no sólo cumple su función, sino que también te ayuda a guardar otros artículos, es una idea inteligente.

3. Haz uso del espacio vertical

Muebles como libreros, repisas y cabeceras de cama con estantes optimizan mucho el espacio, ya que una sola pieza de mobiliario puede ayudarte a almacenar y acomodar diversos objetos en una misma zona.

Esto ayuda a brindar a tu hogar más orden y lugares dónde colocar tus artículos sin necesidad de colocar muebles grandes.

Los libreros son una excelente opción para optimizar el espacio y lograr buen almacenamiento en tu hogar. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

4. Apuesta por colores claros

El blanco, por ejemplo, es un color que refleja mucha luz y combinado con la apertura de ventanas despejadas hace que una vivienda se vea más luminosa y espaciosa.

En muebles y paredes, escoge colores claros y pastel que pueden ayudar a replicar este efecto.

5. Coloca espejos

Colocar espejos en las paredes ayudará a crear una ilusión visual de más espacio, reflejando la luz alrededor de la habitación. Cuanto más grande sea el espejo, mayor será el efecto de profundidad y amplitud en tu hogar.

