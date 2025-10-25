Muere madre de Iker "El Niño Millonario": usuarios lamentan su fallecimiento en Instagram

El pasado viernes 24 de octubre se confirmó el fallecimiento de Miriam Guadalupe Arizpe García, conocida en su comunidad como "Doña Lupe", madre de Iker "El Niño Millonario", creador de contenido regiomontano, conocido en internet por su carisma y personalidad extrovertida.

La noticia fue confirmada por sus familiares a través de su cuenta de Instagram. "Con profundo dolor les informamos a toda la familia, gente que quiere a Iker, que el de día hoy, Miriam Guadalupe partió del plano terrenal para vivir en el paraíso", escribieron en la publicación de la plataforma.

Aunque no se dio a conocer el motivo de su deceso, allegados de la familia revelaron que desde hace años la señora luchaba contra una enfermedad renal hereditaria en fase terminal, conocida como riñones poliquísticos, una enfermedad en la que se forman numerosos quistes llenos de líquido en ambos riñones.

Usuarios y seguidores lamentan la muerte de Miriam

La noticia provocó gran conmoción entre sus seguidores, pues apenas el pasado 7 de octubre, Iker había celebrado su noveno cumpleaños, en compañía de su madre y sus seres queridos. En las fotografías compartidas de la fiesta, Miriam luce decaída y delicada de salud, pero siempre con una sonrisa en el rostro por su hijo.

Como era de esperarse, las reacciones de los seguidores no tardaron en aparecer, llenando el perfil de Iker con un ola de mensajes emotivos de apoyo y oraciones de pésame, brindándole ánimo y fortaleza al pequeño en este momento complicado y sensible.

"Lamento profundamente el fallecimiento de Miriam Guadalupe Arizpe García, madre de nuestro amigo Iker", detalló Anylú Bendición, diputada local por Escobedo en el Congreso del Estado de Nuevo León. Además, el perfil oficial de "Bely y Beto" escribió: "Acompañamos a toda la familia de Íker, en este difícil momento, extendiéndoles nuestras más sinceras condolencias".

Usuarios y personalidades públicas lamentaron el deceso de Doña Lupe en redes. Foto: Instagram @iker.elmillonario

¿Quién es Iker "El Niño Millonario"?

Originario de Monterrey, Nuevo León, Iker es un pequeño creador de contenido. En 2022, se convirtió en un fenómeno digital de internet, debido a una entrevista de un creador de contenido, quien buscaba personas con talentos ocultos. Cuando le preguntaron por sus habilidades en las maromas, él respondió con elocuencia: "Ando bien gordo".

En redes sociales cuenta con un total de 1 millón 435 mil 803 seguidores en Instagram y casi 4 millones en YouTube, manteniendo una comunidad fiel y sólida. Su contenido en plataformas digitales se centra en pequeños blogs de su vida diaria, paseos, charlas y momentos divertidos, manteniendo una imagen simpática, amistosa y auténtica.

Iker ha colaborado con distintas personalidades de la industria musical como Santa Fe Klan, Ángela Aguilar y Grupo Firme. También ha participado en diversos programas de televisión. En 2024, la artista colombiana Karol G, invitó al menor a participar en los videos promocionales de su nuevo álbum "Mañana Será Bonito" y formó parte del cierre de la gira del mismo proyecto.

