¿Werevertumorro y Escorpión Dorado estafaron a Tania Rincón?; conductora lanza contundente mensaje

Luego del escándalo de Alex Montiel, conocido como el Escorpión Dorado, tras ser ventilado con audios y fotos por su examante Fabiola Martínez, el youtuber ahora se enfrenta a una nueva ola de rumores que está causando polémica en redes sociales.

En esta ocasión está relacionado con la expresidenta del equipo Peluche Caligari, la conductora Tania Rincón.

Esta nueva polémica no sólo está relacionada con Alex Montiel sino también con su hermano Gabriel Montiel, conocido como Werevertumorro, donde se les acusa de haber estafado a la presentadora.

¿Werevertumorro y Escorpión Dorado estafaron a Tania Rincón?

Diversos medios comenzaron a especular que Tania Rincón habría sido estafada por un millón de pesos por los dueños (Alex Montiel y Werevertumorro) del equipo de fútbol Pelusa Caligari de la Kings League Américas.

Tania Rincón era la presidenta del equipo femenil; sin embargo, a principios de año decidió abandonar el proyecto. Entre lágrimas se despidió del equipo, diciendo que ya no podía continuar allí porque su agenda de trabajo le impedía cumplir con las responsabilidades del equipo.

Tania Rincón desmiente rumores de estafa

El pasado 14 de julio, la famosa conductora salió a aclarar el tema a través de Instagram.

En el video mencionó que desde muy temprano periodistas de espectáculos la buscaban para dar su versión, que como ella menciona: “La nota es completamente falsa, la que está circulando acerca de Alex Montiel y de Gabo”.

Posteriormente, mencionó: “En ningún momento ellos me robaron […] No me estafaron, eso es completamente falso”.

Sobre los recientes acontecimientos suscitados en redes sociales: pic.twitter.com/MWkvq6xDmC — Peluche Caligari Femenil (@PelucheFemenil) July 15, 2025

Aunado a ello, añadió: "Alex está pasando por un momento complicado […] No quieran echarle más leña al fuego”.

Alex Montiel y Gabriel Montiel reaccionan a la historia de Tania

Tras la aclaración de este rumor, Alex y Gabriel Montiel agradecieron a la conductora.

Alex Montiel en una historia respondió al relato de Tania agradeciéndole

“Hay quien miente solo por interacciones. Tengan cuidado con lo que creen y de quien lo creen. Gracias por aclarar Tania”, dijo Werevertumorro.

Respondió con una breve descripción agradeciendo que haya salido a desmentir los rumores

