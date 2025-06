VIDEO: Mujer agrede a cajeros del Oxxo por “mal servicio”; la llaman “Lady Pacquiao”

Por medio de redes sociales, recientemente se viralizó el video de una mujer discutiendo con los cajeros de una tienda Oxxo y en un arrebato de ira, aventó los objetos que se encontraban a su alcance en el mostrador.

El comportamiento de esta mujer generó una ola de críticas por su actitud y la forma en que le gritó a los trabajadores, a quienes acusó de brindarle una mala atención.

Oxxo. Foto: Tiendas OXXO

Mujer agrede a cajeros del Oxxo por “mal servicio”

El video inicia cuando la consumidora explota y arranca la terminal de pago, mientras exigía ser atendida y recriminaba que los dos trabajadores que había en la sucursal le habían dado supuestamente un mal servicio.

“Cómo la ve, hágalo… mal servicio. Hija de su… trabaje bien. 24 horas y no lo hace, bien que puede conectar y desconectar, nada más por contar su pu… dinero. Ya se quiere ir cabr...”, dijo.

Ante las exigencias la invitaron a ir a otra sucursal, a lo que respondió: "No, me quedó aquí y usted me va a atender, viejita cabr...".

🚨 #LadyPaquiao :

Por este video donde una muy fina señora, harta de las deficiencias en las @Tiendas_OXXO, hizo justicia por su mano.

👊

Arrancando la terminal de pago y destruyendo los puntos de cobro, exigía que la atendieran.

🤬

Tras la negativa, golpeó a una empleada.

😳😱… pic.twitter.com/4QIrinYdPv — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) June 11, 2025

Además de los gritos e insultos, la mujer sorprendió al final del video, al agredir físicamente a la trabajadora que se encontraba junto a ella.

La indignación entre los usuarios de redes sociales, no se hizo esperar en los comentarios, pues apodaron a la mujer “Lady Pacquiao”, como referencia al famoso boxeador de origen filipino.

"Está mal hacer eso que hizo la señora, lo mejor es no consumir ahí y ya"

"Que señora tan ridícula"

"Los cajeros que culpa tienen"

"Han debido ignorarla y llamar a la policía"

"Creo que se merecía una buena bofetada para que reaccionara de su crisis histérica"

"Nada justifica su conducta y lo peor nalguear a la dependienta"

