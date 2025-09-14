VIDEO: italiana sorprende en redes al saberse el chisme entre Cazzu, Nodal y Angela Aguilar

En las últimas horas un video se ha vuelto tendencia en redes sociales, luego de que una joven italiana mostrará su conocimiento sobre el polémico triángulo amoroso entre Cazzu, Ángela Aguilar y el intérprete de regional mexicano, Christian Nodal, lo que sorprendió en gran manera a los internautas.

¿Qué dijo la joven italiana sobre la polémica?

La grabación, que rápidamente acumuló miles de reproducciones en la plataforma, exhibe el desacuerdo y asombro de una joven extranjera al saber el contexto y desarrollo de este mediático y dramático relato.

Todo comenzó cuando el creador de contenido @mauriciofrancoruiz le preguntó a la joven a qué concierto de qué artista no iría aunque le pagaran. La joven sorprendió a los usuarios al mencionar el nombre de la intérprete mexicana Ángela Aguilar.

La respuesta de la joven italiana sorprendió a los usuarios de Latinoamérica. Foto: Captura de pantalla

Cuando el influencer le preguntó si conocía el "chisme", la joven solo dijo: "Toda la gente en Italia la odian... Porque sabemos del chisme"; incluso la joven confesó abiertamente ser #TeamCazzu. Esto causó el asombro de los internautas en redes sociales, quienes entre bromas comentaron que: “El chisme ya llegó hasta Italia”.

Finalmente, la joven reveló que su cantante favorito mexicano es el cantautor de música regional mexicana Luis Ernesto Vega, mejor conocido artísticamente como Netón Vega.

El trasfondo del escándalo

El cantante de regional mexicano Christian Nodal y la argentina Cazzu hicieron pública su relación en el año 2022 y un año después nació su hija Inti. Sin embargo, meses después anunciaron su separación, noticia que sorprendió a sus seguidores y abrió paso a la especulación y los rumores.

El contexto de la historia ya llegó hasta el otro lado del mundo. Foto: Redes Sociales

Poco tiempo después, comenzaron a circular imágenes y declaraciones que confirmaban el nuevo romance del intérprete de "Adiós amor" con Ángela Aguilar. La cercanía temporal entre el fin de una relación y el inicio de otra generó controversia, al punto de que Nodal tuvo que salir a aclarar públicamente que no hubo una tercera persona involucrada durante su relación con Julieta.

Por su parte, la argentina aseguró en una entrevista que se enteró del nuevo romance de su expareja “como todos, por los medios”, destacando que su prioridad en ese momento era proteger la estabilidad de su pequeña hija.

El "chisme" cruza las fronteras del idioma

Este episodio pone en evidencia cómo las polémicas y situaciones virales pueden transformarse en fenómenos globales gracias al alcance y la inmediatez de las plataformas digitales y redes sociales en el panorama mediático.

La historia no solo ha alimentado la conversación en Latinoamérica, sino que ahora se comenta en otros países, convirtiéndose en un ejemplo de cómo la farándula puede cruzar fronteras culturales y lingüísticas en cuestión de horas. Lo que comenzó como un escándalo, hoy se convirtió en un relato global donde incluso espectadores extranjeros se suman a la conversación digital.

