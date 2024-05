VIDEO: HotSpanish regala 100 mil pesos a vagabundo y se lo gasta en un día; “estoy decepcionado”

El nombre de Roberto González, mejor conocido en el mundo del entretenimiento como HotSpanish, se ha vuelto viral en las últimas horas en redes sociales.

Y es que en un acto de aparente generosidad, el influencer decidió donar 100 mil pesos a un hombre que vivía bajo un puente, con la esperanza de cambiar su vida. Pero la historia tomó un giro inesperado cuando el receptor derrochó todo el dinero en un día y continuó su vida en las mismas condiciones precarias.

HotSpanish regala 100 mil pesos a vagabundo y se lo gasta en un día

A través de un video que publicó en su cuenta de TikTok, el creador de contenido compartió la conmovedora historia de este hombre que vivía bajo un puente, claramente afectado por el alcoholismo y la falta de recursos.

Con la esperanza de marcar una diferencia en su vida, el influencer se acercó a él y le ofreció dicho dinero. Además del apoyo financiero, también le proporcionó un cuidado integral para mejorar su situación, incluyendo un corte de cabello, un tratamiento facial, una comida nutritiva, ropa nueva y una habitación de hotel para una noche de resguardo.

Sin embargo, apenas un día después de recibir esta ayuda, el hombre fue avistado nuevamente bajo el mismo puente, sin dinero y aparentemente consumiendo alcohol.

"Le di a una persona 100 mil pesos para que saliera de la calle. Estaba debajo de un puente. Yo lo quise alivianar, le di un cambio de look, lo llevé a comer y me acaban de mandar un mensaje de que sigue debajo del puente", expresó HotSpanish al principió de un clip que fue posteado en sus redes sociales.

Frente a la falta de progreso en la vida de esta persona, el youtuber, algo desilusionado, declaró que modificaría su enfoque en futuras acciones caritativas.

A pesar de sus nobles intenciones y sus esfuerzos por contribuir, el resultado fue un recordatorio vívido de las complejidades inherentes a brindar asistencia a personas en situación de calle y lidiar con adicciones.

"La situación de cómo le de el dinero a la gente va a cambiar porque no se me hace justo la neta", mencionó.

Ante esta experiencia, algunos usuarios respaldaron su decisión, sugiriendo que en lugar de donar dinero a personas sin hogar, sería más útil dirigirse a hospitales, donde muchas familias se ven imposibilitadas de trabajar debido a la necesidad de cuidar a sus seres queridos. Asimismo dejaron comentarios como: " No, no debiste darle dinero el tiene un vicio. Y no es justo la verdad", "Está hasta hinchado de tanto alcohol", "No le das el pescado hay que enseñarles a pescar".

