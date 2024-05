¡Héroe sin capa! Convierte “basura electoral” en camas para perritos de la calle y es viral en TikTok

Desde que se dieron inicio a las campañas electorales para las elecciones de este 2024, las calles se han visto inundadas de propaganda política, lo que ha suscitado el malestar y la inconformidad entre los habitantes.

Ante esta situación, diversos activistas, entre ellos la organización ecologista internacional Greenpeace México, han instado a los candidatos de los distintos partidos políticos y a los líderes de las coaliciones a responsabilizarse por la retirada de pendones y lonas de propaganda, también conocida como "basura electoral".

Según el Reporte de Fiscalización del INE, los tres candidatos a la Jefatura de Gobierno han desembolsado casi 25 millones de pesos para la colocación de propaganda en la vía pública. Foto: Greenpeace

Convierte “basura electoral” en camas para perritos de la calle y es viral en TikTok

A través de TikTok, se difundió la conmovedora iniciativa de un hombre que decidió aprovechar y reciclar las lonas de propaganda electoral que se encontraban abandonadas y dispersas por las calles, convirtiéndolas en camas improvisadas para perritos sin hogar.

El usuario @Che_p38 fue el encargado de compartir su historia con el mundo, comenzando con la frase: "Solicité apoyo del gobierno para mi proyecto", y así se embarcó en la misión de transformar lo que muchos consideraban "basura electoral" en una solución innovadora y respetuosa con el medio ambiente para los caninos de la calle.

En el video de alrededor de 1 minuto, se aprecia al hombre recolectando las lonas electorales desechadas que cubren vallas y están esparcidas por el suelo, descuidadas y deterioradas por el tráfico vehicular y el transcurso del tiempo; todo esto debido a su necesidad de obtener materiales para llevar a cabo su proyecto, luego de solicitar ayuda al Gobierno y no recibir una respuesta positiva.

“Solicité un apoyo del gobierno para mi emprendimiento, pero no a todos se nos puede apoyar. Así que recogí el apoyo que tiran los candidatos, contaminan las calles. La pregunta no es quién me lo permitió, sino ¿Quién va a detenerme?”, mencionó el usuario.

Acompañado de motivadoras imágenes, éste también compartió su historia de lucha y determinación, destacando que lleva un año intentando construir su propia empresa desde cero, sin herencias ni conocimientos previos, sólo con trabajo duro y lágrimas.

Como era de esperarse, este videoclip, el cual cuenta con más de 20 millones de reproducciones y más de tres mil me gusta ha sido aplaudido por varios usuarios, quienes le han preguntado si recibe donativos, ya que desean ayudar, al igual que comentarios como: "Gracias por hacer la diferencia", "Ni de rodillas soy digno ante ti", "Debemos hacer famosa a esta clase de gente".

