Los amantes del cine y la televisión se encuentran de luto, pues este lunes 13 de julio se dio a conocer la muerte del actor neozelandés Sam Neill a los 78 años de edad, en Sídney, Australia.

Su deceso se informó a través de un comunicado publicado en redes sociales, en el que su familia especificó que el actor falleció de manera repentina e inesperada, sin embargo, permanecía "libre de cáncer". Esto luego de que en el 2023 revelara que padecía de un linfoma no hodgkiniano en etapa tres y en abril de este año compartiera que gracias a una terapia genética se encontraba en remisión.

De acuerdo con la página especializada en cine IMDb, Sam Neill tiene créditos como actor en más de 150 producciones, como "Memoirs of an Invisible Man" (1992), "The Piano" (1993), "Hunt for the Wilderpeople" (2016) y la aclamada serie "Peaky Blinders", en la que participó junto a Cillian Murphy; sin embargo, una de las actuaciones por las que será siempre recordado es por interpretar al Dr. Alan Grant en Jurassic Park.

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El actor, conocido por interpretar a Alan Grant en Jurassic Park (1993), falleció a los 78 años. Foto: Instagram @samneilltheprop y Redes sociales

Usuarios despiden a Sam Neill con homenaje en redes sociales

La noticia del fallecimiento de Sam Neill le ha dado la vuelta al mundo, provocando que miles de fans y usuarios bombardeen las redes sociales con mensajes de despedida al actor.

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Las y los internautas se han dedicado a agradecer al actor por su pasión y entrega a los personajes que interpretaba, ya que a través de dichas historias inspiró a millones de personas.

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Gracias por tanto Sam Neill 💔. pic.twitter.com/ITrvUqH6XS — SitoCinema (@SitoCinema) July 13, 2026

Otros recalcaron que siempre será recordado por darle vida al paleontólogo Alan Grant en Jurassic Park.

I’ll always remember Sam Neill most from Jurassic Park.



RIP Sam 🙏✝️😥 pic.twitter.com/vweHI2fGJJ — JeffXmemes (@JeffXmemes) July 13, 2026

Foto: X

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Hay quienes destacan el poder de la industria del entretenimiento, pues existen producciones que se graban en la memoria colectiva de una generación y representan más que una película, son la infancia de millones de personas.

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Otros usuarios retomaron el emotivo mensaje de despedida que Laura Dern envió al medio estadounidense Variety. La actriz trabajó junto a Neill en Jurassic Park (1993), dando vida a la paleobotánica Ellie Sattler.

Laura Dern se despide de Sam Neill…💔



“Me mostró hasta dónde pueden llegar la lealtad, la protección y el amor, siempre con el humor más seco e ingenioso. Era un auténtico y noble caballero, envuelto en el hombre de mis sueños. Te querré para siempre, Dr. Alan Grant” pic.twitter.com/BhsoheGcbC — Lugar Cinema🎬 (@LugarCinema) July 13, 2026

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