Luego de confirmarse el fallecimiento del cantante estadounidense Oliver Tree el pasado domingo 14 de junio, debido a un accidente aéreo en Río de Janeiro, diversos fanáticos han realizado homenajes especiales en su nombre.

Durante la colisión entre dos helicópteros también perdieron la vida otras cinco personas, entre ellas el creador de contenido argentino Gaspar Prim Díaz, mejor conocido como Gaspi, y el director de cine Lucas Vignale.

Desde dibujos, retratos, mensajes de inspiración y de agradecimiento, millones de fanáticos demostraron su cariño y respeto al músico en redes con diferentes muestras de expresión, como canciones, ilustraciones y animaciones.

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Fans de Oliver Tree dejaron flores, mensajes, pancartas y otros recuerdos en el Monumento a la Revolución durante el homenaje al cantante. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL.

Critican a influencer por supuesto homenaje a Oliver Tree

A través de redes sociales, la creadora de contenido española Carolina del Carmen Monclús, mejor conocida entre sus fanáticos como "Mujer de Buena Pasta", publicó un video en el que crea un chocolate inspirado en el músico estadounidense.

La creadora de contenido es conocida por hacer chocolates bajo una técnica similar a los "chocolates Dubái", la cual consiste en una tableta gruesa de cacao con un relleno de una mezcla de crema de pistacho y masa kataifi, que le da un toque crujiente al morderlo.

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Para rendir homenaje al cantante, la española creo un caramelo personalizado. Para ello elaboró una tableta de chocolate cubierto con glaseado azul, amarillo y rojo. Posteriormente lo adornó con chispas de colores, caritas felices y un oso azul con aspecto somnoliento y un gorro de dormir.

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¿Cómo reaccionaron los usuarios en redes sociales?

El video circuló incansablemente en redes sociales, alcanzando los 25 millones de visualizaciones. No obstante, lejos de conmover a los usuarios, el presunto homenaje de la creadora de 25 años desató un sinfín de críticas y desaprobaciones dentro de la plataforma de TikTok.

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Diversos internautas explicaron que este no era la forma correcta de hacer un homenaje, y calificaron el gesto de la influencer como una "gran falta de respeto", al querer crear contenido para monetizar y obtener reproducciones a base de una tragedia y la pérdida de una vida.

Algunos de los comentarios más destacables fueron:

"Súper innecesario".

"Mi amiga la que quiere que todo se trate de ella".

"Eso no se hace, no es un juego".

"R ecién todos por fama lo nombran y no cuando vivía".

" Pues chance no fue con mala intención, pero si de muy mal gusto ".

"Un poquito de empatía, solamente está intentando generar con un tema que es sensible para muchos".

Luego de que el tema se viralizara en redes, la creadora digital publicó en su cuenta de TikTok una aclaración, donde explica que decidió hacer un chocolate porque es lo que mejor se le da hacer, como forma de dar "un homenaje y un gesto bonito".

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La creadora afirmó que no realizó el chocolate con mala intención, pues solo quería homenajear a una persona que admira mucho, por diversos recuerdos asociados a su música. "Soy un ser humano que se equivoca", afirmó.

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