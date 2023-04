Todo lo que necesitas saber sobre la Star Wars Celebration 2023

La Star Wars Celebration llega por primera vez a Europa, y lo hará cargada de novedades. El evento más importante de la franquicia se celebrará en Londres, saliendo de Estados Unidos para globalizar la saga aún más. En la convención se anunciarán nuevos proyectos, se estrenarán tráilers y las figuras más reconocibles de la saga se reunirán con los fans en múltiples paneles.

En total, la Star Wars Celebration durará cuatro días. El evento tendrá lugar del 7 al 10 de abril, con numerosas conferencias y paneles durante todo el día. Ya están confirmados algunos centrados en The Mandalorian, Ahsoka, Andor, Obi-Wan Kenobi, La remesa mala... así como otros especiales para celebrar los aniversarios de Star Wars: Ep. VI - El Retorno del Jedi o la serie Star Wars: The Clone Wars.

Horario de los paneles principales

Viernes 7 de abril

Lucasfilm's Studio Showcase (05:00 – 06:30 hora de México): En este panel se anunciarán las principales novedades que prepara la compañía para el futuro más inmediato de la saga. Detalles sobre las próximas películas, series y demás proyectos del estudio.

The Making of Andor, Season 1 (08:00-9:00 hora de México): El creador de la serie, Tony Gilroy, y el actor Diego Luna conversarán sobre cómo se hizo Andor, desvelando por primera vez anécdotas y quizá ofreciendo nueva información sobre la temporada 2.

Sábado 8 de abril

Ahsoka (05:00 – 06:30 hora de México): Dave Filoni, Jon Favreau y otros invitados especiales hablarán sobre la próxima serie en imagen real de Star Wars. Se espera que se anuncien, además, el primer tráiler y la fecha de estreno.

40 Years of Return of the Jedi (08:00-9:00 hora de México): La actriz Ming-Na Wen se reunirá con varias leyendas de la trilogía original de Star Wars para celebrar el 40 aniversario del Episodio VI.

Clone Wars - 15 Year Anniversary Panel (10:30-11:30 hora de México): Los fans de la animación de Star Wars celebran este 2023 el 15 aniversario del estreno de The Clone Wars, la serie de dibujos animados más aclamada de la saga. Su creador, Dave Filoni, y numerosos miembros del equipo creativo y del reparto conversarán sobre la repercusión del proyecto.

Domingo 9 de abril

Villains of the Sequel Trilogy (04:00-05:00 hora de México): Los actores Ian McDiarmid (Emperador Palpatine), Andy Serkis (Líder Supremo Snoke) y Gwendoline Christie (Capitana Phasma) explicarán cómo dieron vida a sus personajes en las secuelas.

Behind the Magic: The Visual Effects of Andor (05:00-06:00 hora de México): Los creativos de Industrial Light & Magic y del equipo de Andor detallarán el complicado proceso para crear los efectos especiales de la serie, que actualmente rueda su segunda temporada en Valencia.

A Look Back at Obi-Wan Kenobi (06:30-07:30): Ewan McGregor, Hayden Christensen, Indira Varma, Vivien Lyra Blair y la directora Deborah Chow mantendrán una charla sobre cómo fue el rodaje de Obi-Wan Kenobi, la serie que repescó al antiguo Maestro Jedi y al mismísimo Darth Vader.

Lunes 10 de abril

Star Wars: The Bad Batch (04:00-05:00 hora de México): El equipo de La remesa mala se reúne para comentar el reciente y aclamado final de la segunda temporada y dar algunas pistas sobre la esperada temporada 3.

Star Wars: Visions Volume 2 (06:00-07:00 hora de México): Otra de las series de animación más celebradas por los fans llegará con su segunda temporada en unos meses. En esta ocasión el estudio español El Guiri se encarga de realizar uno de los cortometrajes. En este panel se revelará qué esperar de la nueva tanda de capítulos, y además de posibles primeros vistazos a todos ellos.

Doug Chiang: Designing Obi-Wan Kenobi and The Mandalorian (07:30-08:30 hora de México): Doug Chiang, uno de los principales creativos de Star Wars y responsable del diseño de Obi-Wan Kenobi y The Mandalorian, ofrecerá una charla sobre cómo abordó ambos proyectos.

Celebration Europe Closing Ceremony (09:00-10:00 hora de México): La Star Wars Celebration culminará con un panel de despedida con invitados sorpresa y donde se repasarán los mejores momentos del evento.

¿Dónde ver la Star Wars Celebration 2023?

La compañía ha confirmado que, como otros años, mantendrá todos los días un streaming, Star Wars Celebration LIVE!, que puede verse en la web oficial de Star Wars y en su canal de YouTube.

En él se ofrecerá una amplia cobertura diaria de lo que ocurra en la convención, entrevistas con personalidades de la saga... Aunque es posible que los paneles principales no puedan seguirse más que de manera presencial, como sucedió en ediciones pasadas.







