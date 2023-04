Usuaria de redes denuncia robo en Smart Fit de CDMX: "se llevaron absolutamente todo"

Laura Baeza, usuaria de redes sociales, denunció el pasado 5 de abril el robo de su mochila “con absolutamente todo” en las instalaciones del gimnasio Smart Fit de Universidad en la Ciudad de México.

Por medio de Twitter, la usuaria @laurahbaeza señaló que quitaron el candado de su locker para poder llevarse su mochila donde venían todas sus pertenencias.

“Acaban de robarme en @SmartFitMx sucursal Universidad. Violaron el candado de mi locker y se llevaron mi mochila con absolutamente todo: llaves, INE, cartera, la renta, saben dónde vivo y tienen acceso a mi domicilio”, se lee en el tuit.

Aunado a ello, detalló que “Smart Fit tiene cámaras y procede que difícilmente hagan algo”.





Foto: Twitter. @laurahbaeza

Cabe mencionar que la cadena de gimnasios aún no se ha pronunciado al respecto.

Usuario de redes denuncian situación similar

Ante la publicación de la joven, usuarios de redes sociales relataron haber vivido una situación similar en otros gimnasios de la misma cadena:

“En mi unidad de Smartfit el año pasado sucedió eso más de 3 veces en los vestidores de mujeres, fueron lockers sin candado y ps no hicieron nada, las usuarias nos quedamos con la idea de que fue otra usuaria quien lo hacía, no los empleados”, narró un internautas.

“A mi me "robaron" una mochila de un locker cerrado, me dijeron que no podían enseñarme la cámara porque necesitaba una orden, hice una pre-denuncia y mágicamente mi mochila apareció en objetos olvidados (me la robaron el miércoles y según ellos estaba perdida desde el lunes)”, indicó otro usuario.

Por su parte, una cibernauta comentó: “Hace algunos años me pasó algo similar, sabían perfectamente que buscar y se lo llevaron. Cuando pedí las cámaras me dijeron que el vestidor no había y que no podían hacer nada. Incluso me recomendaron comprar un candado más grueso”.







aosr