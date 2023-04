¿Gentrificación? Llaman "campamento urbano" a plantón y los critican

Las redes sociales son ese escaparate donde se comparten experiencias y opiniones sobre determinados temas. También son la plataforma donde se exhiben, videos, fotografías y mensajes que han detonado debates sobre posturas e ideologías.

Tal como ocurrió en marzo de este año cuando una mujer le gritó a otra por no hablar español en la colonia Condesa, o en enero cuando se acusó a una empresa inmobiliaria de gentrificar la zona de Tepito, ambas en la Ciudad de México.

El más reciente episodio ocurrió cuando la usuaria de TikTok @monserratbenavidees opinó sobre un video en el que una persona llama a un plantón en Oaxaca "campamento urbano".

¿Por qué acusan a usuarios de TikTok de gentrificar los plantones?

En el video compartido a través de su cuenta de TikTok se observa a un joven y una jovencita recorriendo Oaxaca, por la zona donde los normalistas tienen instalado un plantón.

Los jovenes graban su video e indican: "Nos topamos con un campamento urbano y giramos rumbo al Zócalo". La escena fue retomada por la usuaria @monserratbenavidees, quien reflexionó sobre el hecho y recordó que se trata de un plantón de normalistas.

"O sea, son plantones de normalistas, pero igual está muy aesthetic decirle campamento urbano. Ahora le voy a empezar a decir así en Oaxaca", se escucha decir a la joven.

Las respuestas de usuarios en redes sociales no se hicieron esperar y opinaron: "ando buscando banda que quiera independizarse para hacer un campamento urbano banda, quién jala"; mientras que otros opinaron que cada vez está más cerca la gentrificación: "hasta mis plantones me los quieren gentrificar"; "antes no lo llamó "Coliving Autosustentable"; "campamento urbano, jajajaja, le hace falta salir más a ese man, jajaja".

¿Cuánto tiempo tiene el plantón de normalistas en Oaxaca?

De acuerdo con medios locales, los normalistas continúan con su plantón frente al edificio de la sección 22 de la CNTE y calles aledañas de Oaxaca, quienes demandan a entrega de plazas automáticas para al menos 800 jóvenes.

Los normalistas llevan por lo menos dos meses de plantón en las calles de Armenta y López, en la zona centro de dicho estado, y sólo aceptarían retirarse de ser atendidas sus demandas.





