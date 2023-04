Joven denuncia a Adrián Marcelo de acoso y abuso sexual: "Esto lo hago por mí"

Carolina Lerma es una usuaria de redes sociales que denunció abuso sexual en contra del presentador Adrián Marcelo en febrero de 2022.

Por medio de Instagram, la joven narró que mantuvo una relación sentimental con el comediante en 2021 y cómo fue que abusó de ella.

“Fui victima de acoso/abuso sexual, en más de una ocasión. Mis agresores son Adrián Marcelo en febrero de 2022 y Miguel ángel en 2019. Ambos casos han sido en distintos contextos, el primero con abuso de poder y el segundo con abuso de confianza”, comentó la joven.

Aunado a ello, expresó las consecuencias que dejó en ello: “Ha sido difícil sobrellevar este daño emocional y psicológico, solo busco dejar de cargar la acciones de otras personas”.

La joven contó cómo fue su relación con Adrián Marcelo. “El pasado 4 de febrero de 2022 tuve un encuentro con Marcelo debido a que meses atrás tuvimos una relación sentimental, el motivo era únicamente hablar de cómo me sentía respecto a lo que había sucedido entre nosotros”.

Asimismo, dijo que el presentador “sugirió vernos en un departamento a lo cual yo preferí hablar en su auto ya que mi intención era ser breve”.

Sin embargo, narró: “Estando en su auto y yo expresándome acerca de todo lo que habíamos vivido y cómo me hizo sentir con su mal trato hacia mí, el comenzó a mostrar sus genitales sin mi consentimiento y empezó a masturbarse, me forzó la cara para besarme y me pidió tener relaciones sexuales con él a lo que me negué”.

“Me hizo sentir mal primero que nada porque realmente no me estaba escuchando y me hizo sentir como un objeto al cometer esos actos. Me dijo que él era así de cínico, siguió expresándose de mi persona de manera denigrante, haciéndome sentir culpa y vergüenza por no acceder a tener relaciones sexuales con él e incluso mencionó de forma disgustada que yo siempre lo dejaba con las ganas como si yo tuviera la culpa al no querer hacerlo”, añadió.

En tanto, detalló que tras un momento de “shock” la joven se retiró sin decir una palabra.

Usuaria comparte foto con Adrián Marcelo y audio

De igual manera, Carolina compartió una fotografía con el comediante y un audio cuando aún eran pareja.

En el audio el comediante habló sobre la confianza que le debía tener por el contenido de su trabajo.

¿Quién es Adrián Marcelo?

Adrián Marcelo, nacido en Monterrey, Nuevo León , el 6 de abril de 1990 es un comediante y conductor de televisión que trabaja en Multimedios, una cadena de su ciudad natal.

Es conocido por su trabajo en el programa "SNSerio" de Multimedios, que es un programa de variedades y entretenimiento, en el cual desarrolla entrevistas en el que se puede hablar de todo.

En tanto, a nivel nacional, Marcelo se ha visto envuelto en gran cantidad de escándalos debido a su forma de ser irreverente y la manera en que trata a los invitados a su programa, por lo que incluso ha tenido que ofrecer disculpas por comparar una jugada de futbol con un feminicidio, misma línea que ha mantenido a través de su canal de YouTube que lleva su mismo nombre.

Actualmente, es conductor de su programa "Adrián Marcelo Presenta" en la misma cadena televisiva.

