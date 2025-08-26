Tired Girl Makeup: ¿de qué trata la nueva tendencia viral en TikTok?; maquillaje desata controversia

Una nueva tendencia aesthetic en el mundo del maquillaje está dominando las redes sociales, se trata del “Tired Girl Makeup”, el estilo que fue rápidamente adoptado por la generación Z.

Tras el estreno de la nueva temporada de Merlina, se viralizó el “Tired Girl Makeup”, debido a la estética que lució la actriz Jenna Ortega para promocionar la serie. Asimismo, el término se volvió tendencia en TikTok al ser criticado por crear un aspecto demacrado en la piel que hace lucir a las jóvenes cansadas o enfermas.

Jenna Ortega en la premier de "Merlina" en Londres (Julio 30 de 2025). Foto: Scott A Garfitt/Invision/AP.

¿De qué trata la tendencia Tired Girl Makeup?

Plataformas como TikTok e Instagram se han llenado de tutoriales de belleza que muestran cómo marcar las ojeras con distintos juegos de luces y sombras, utilizando desde correctores de tonalidad oscura, hasta labiales en colores nude.

La clave es lograr una piel de acabado natural con bases de poca cobertura y tener un balance ideal para un aspecto “cansado”, creado un efecto visual.

La mirada también debe lucir agotada, con delineados en tonos marrones y grises que van difuminados y, una ceja ultra delgada, como si hubiera pasado una noche sin dormir.

