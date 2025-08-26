¿Qué es el Typosquatting?; autoridades alertan por nuevo tipo de estafa

Por medio de ‘X’, la página de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), alertó sobre una modalidad de estafa llamada Typosquatting, invitando a los usuarios a tomar las siguientes medidas de seguridad para no caer en este fraude cibernético.

“Los ciberdelincuentes aprovechan errores comunes tipográficos al escribir direcciones web como letras duplicadas, omisiones o sustituciones, para cometer fraudes, robar información e implantar software malicioso”, escribió la SSC.

Descubre como se puede evitar caer en fraudes. Foto: Archivo/EL UNIVERSAL/

¿Qué es el Typosquatting?

De acuerdo con el sitio especializado en ciberseguridad, Kaspersky, el typosquatting es un malware que se aprovecha de los usuarios que escriben mal la dirección del sitio web que desean visitar (omitiendo una letra o duplicando un dígito), pues los direcciona a páginas fraudulentas con una liga muy similar.

Una vez en el sitio de la estafa, el usuario corre peligro de cargar información confidencial sin percatarse de que es una página falsa.