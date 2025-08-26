Más Información

Narcos: México; ¿quién es Alberto Guerra, actor que dio vida a “El Mayo” Zambada en la serie?

¿Qué es el Typosquatting?; autoridades alertan por nuevo tipo de estafa

¿Cómo es Tepoztlán?; el Pueblo Mágico de Morelos donde se ubica la casa de 12 mdp de Noroña

María Antonieta de las Nieves: ¿qué es una crisis de ansiedad, episodio que sufrió “La Chilindrina”?; conoce sus síntomas

Salinas Pliego reacciona al tour de la casa de Fernández Noroña de 12 mdp; esto dijo

Por medio de ‘X’, la página de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), alertó sobre una modalidad de estafa llamada , invitando a los usuarios a tomar las siguientes medidas de seguridad para no caer en este .

“Los ciberdelincuentes aprovechan errores comunes tipográficos al escribir direcciones web como letras duplicadas, omisiones o sustituciones, para cometer fraudes, robar información e implantar software malicioso”, escribió la SSC.

Descubre como se puede evitar caer en fraudes. Foto: Archivo/EL UNIVERSAL/
¿Qué es el Typosquatting?

De acuerdo con el sitio especializado en ciberseguridad, Kaspersky, el typosquatting es un malware que se aprovecha de los usuarios que escriben mal la dirección del sitio web que desean visitar (omitiendo una letra o duplicando un dígito), pues los direcciona a páginas fraudulentas con una liga muy similar.

Una vez en el sitio de la estafa, el usuario corre peligro de cargar información confidencial sin percatarse de que es una página falsa.

¿Cómo protegerse de este fraude cibernético?

  • Verifica cuidadosamente que la dirección web esté bien escrita antes de introducir información personal o bancaria.
  • Guarda los sitios frecuentes en tus marcadores del navegador o en favoritos.
  • Evita hacer clic en enlaces sospechosos recibidos por correo, mensajes de texto o redes sociales.
  • Activa el antivirus e implementa la autenticación en dos pasos (2FA) para proteger tus cuentas.

¿Qué hacer si soy víctima de fraude Typosquatting?

En caso de detectar un sitio fraudulento o haber sido víctima de esta modalidad de estafa, se puede reportar a la Unidad de Policía Cibernética al 55 5242 5100, ext. 5086, o por correo electrónico a: policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx También se puede seguir a la SSC en redes sociales: @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.

