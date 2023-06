TikTok: Tira casa que hizo en terreno de sus exsuegros tras acabar su relación

Hay un dicho que dice "el casado casa quiere", sin embargo hay personas que por comodidad, razones económicas o situaciones familiares deciden vivir con sus suegros o construir en el terreno de éstos una vivienda para su familia.

Si la relación acaba o la pareja se divorcia, el patrimonio construido se queda en la casa de los suegros, por lo que algunas personas recomiendan no optar por esta opción.

En TikTok se viralizó un video en donde se observa una construcción demolida supuestamente luego de que acabó una relación de pareja. Ladrillos, varillas y restos de escombro aparecen en escena mientras un trabajador se asoma a ver lo que resta de una de las habitaciones construidas.

TikTok Casa demolida

La construcción aparentemente se hallaría en un primer o segundo nivel. Dado que se alcanzan a observar habitaciones debajo.

El video que suma más de 173 mil "Me Gusta", se ha viralizado en dicha red social, donde se ha generado un debate sobre las construcciones que se realizan en casa de los respectivos suegros.

"Me votaron pero me llevo la casa que hice (No construyan en casa de sus suegros)", se lee en el video compartido por el usuario de TikTok @.jano055.

Las imágenes se acompañan de una de las Music Sessions de Bizarrap, en la que colaboró con Residente. "Esto lo hago pa' divertirme", se alcanza a escuchar.

Video genera debate en redes sociales

El TikTok ha generado debate en redes sociales, mientras que algunos usuarios han apoyado la decisión de la persona que grabó el video, otras personas han asegurado que el patrimonio que se construye debería ser para los hijos en común.

"Mi marido construyó en la casa de mi papá y siempre me ha dicho que es casa de mis hijas, que él sabe que no se llevará nada"; "todo sus ahorros y esfuerzo demolidos, el señor debe estar muy dolido"; "o sea una cosa es que te den chance y lo tomes, al fin de cuenta cómo una renta, y no como adueñarse de allí".

Hasta el momento se desconoce en dónde fue grabado el video que se ha viralizado en redes sociales.

