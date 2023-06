¿Marcelo Ebrard fan de Peso Pluma? El canciller se unió al trend de TikTok de la "Music Sessions 55"

La tarde de este martes el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, dijo mediante un mensaje que difundió a través de sus redes sociales, que renunciará a su cargo a partir del lunes 12 de junio.

Esto, dijo, es para dedicarse de lleno al proceso electoral rumbo a las elecciones del 2024, en las que se postula para la presidencia.

“Amigas y amigos, he resuelto también y así se los transmito, solicitar y presentar mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del lunes 12 de junio a primera hora, con el propósito de dedicarme de lleno con alegría y resolución a defender el proyecto que encabeza nuestro presidente [...] y también las propuestas sobre su futuro”, dijo.

Pero esta declaración no es lo único que lo pone en el ojo público, sino también los videos que sube en su cuenta de TikTok.

El canciller anunció la fecha de su renuncia a la SRE / Foto: Germán Espinosa. EL UNIVERSAL

¿Marcelo Ebrard fan de Peso Pluma?

El mandatario, ha ganado más de un millón de seguidores en TikTok, y es que su contenido no es meramente político, sino también de entretenimiento.

En la mayoría de videos que comparte en su cuenta @m_ebrard, replica los “trends” más virales. Probablemente se trate de una estrategia política, o simplemente disfruta como muchos de subir contenido a dicha plataforma. Lo cierto es que sin importar el caso, su popularidad va en aumento.

En esta ocasión compartió un metraje con el filtro de la "Music Sessions 55", que es la nueva canción del DJ y productor argentino, Bizarrap junto al mexicano Peso Pluma.

“Yo grabando con Bizarrap, 100% real, no fake”, es como describe el video y se le observa usando ropa formal; sin embargo, se trata de un video montado ya que el movimiento de sus labios no coincide con la letra de la canción.

A un día de su publicación tiene más de 50 mil vistas y en uno de los comentarios destacó: “Esta collab no se la esperaban”.

Otros comentarios por parte de los usuarios fueron: “Sea serio, señor futuro presidente”, “Por eso me está cayendo usted bien, porque le gusta Peso Pluma”, “Usted me cae muy bien, tiene onda”, “Ya no es gracioso, lo lamento”, “No tiene que encajar para ganar”, “Tío Marcelo, le debes meter presión, porque Claudia ya te alcanzó en las encuestas y próximamente te alcanzará en TikTok”, por mencionar algunos.

