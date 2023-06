¿Quién es Rachel Valdés, la ex de Alejandro Sanz que lo tiene con el corazón partío?

Rachel Valdés literalmente dejó a Alejandro Sanz con el "corazón partío". Tras su ruptura, el cantante español publicó una serie de mensajes en redes sociales que alertaron a sus fanáticos y a sus colegas.

¿Y quién no sabe de corazones rotos? A las celebridades también les pasa y Alejandro Sanz no fue infalible a la separación.

Pese a la diferencia de edad, que en las relaciones de pareja no tiene un impacto significativo, como sí lo tiene la falta de intereses y valores, la pareja compartió tres años juntos.

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado Por si alguien más cree que que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase... Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar", alertó el intérprete de "Corazón Partío".

Además agregó: "Por ser sincero. Por no entrar aún ruido inútil, Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", se lee en el mensaje que encendió las alertas para sus fans.

Rachél Valdés, la mujer que tiene a Alejandro Sanz con "mal de amores"

Rachel Valdés, de 33 años de edad, es una artista visual nacida en La Habana, Cuba, en 1990.

De acuerdo con su página web, su obra incluye manifestaciones en pintura, escultura, instalación y fotografía. Es una estudiosa del arte, quien se graduó de la Academia Nacional de Bellas Artes "San Alejandro" en La Habana, Cuba.

Su obra forma parte de colecciones públicas y privadas, entre las que destacan: The Donald Rubin Foundation, Nueva York; The Rockefeller Brothers Foundation, Nueva York; Pérez Museum, Miami y la Fundación Calosa en México.

Rachel Valdés, ex de Alejandro Sanz

La artista visual, quien habita entre Madrid, España, y La Habana, Cuba, tiene 139 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde expone su obra.

De acuerdo con una entrevista que le concedió a la revista Vanity Fair, antes de la relación con Alejandro Sanz ya había estado casada con un abogado catalán y representante legal de algunos futbolistas con quien tuvo un hijo, al que nombró Max. Finalmente se divorció.

Allí también reveló que a Sanz lo conoció por unos amigos en Miami, aunque ya había sido relacionada con otros artistas.

¿Con quién fue relacionada Rachel Valdés antes de su relación con Sanz?

A la nacida en La Habana, le adjudicaron otros amores en su pasado. Vanity Fair consignó que se le relacionó con el cantante de salsa Marc Anthony, luego de que participó en el videoclip "Traidora" en 2015 e incluso a Mick Jagger, líder de los Rolling Stones.

"El tema del video surgió porque me gusta la actuación y lo de convertirme en otra persona y hacer creer una sensación que no es real. Conocía a la gente del casting y por eso me llamaron", contó a la publicación.

Respecto a Mick Jagger narró que ella ayudo a hacer la traducción de la presentación del grupo de rock en La Habana, Cuba.

