TikTok: Papá "swiftie" cumple su sueño y regala "friendship bracelets" junto a su hija

Taylor Swift conquistó a los mexicanos con la llegada de su gira “The Eras Tour”. Miles de fanáticos lograron ver en vivo a la aclamada estrella del pop, aunque otros se quedaron con las ganas de presenciar uno de los cuatro conciertos que ofreció en México.

Más allá de la música, la cantante desató una serie de tradiciones que dejaron entrever que su fandom se encuentra más unido que nunca. Y era de esperarse, pues luego de 17 años por primera vez pisó la tierra Azteca.

Así, los fanáticos se inspiraron para crear los “friendship bracelets”, en referencia a la canción “You’re on Your Own, Kid”, que se acostumbran a intercambiar los “swifties” en los shows.

Por medio de TikTok, Ximena Liévana compartió el gesto que tuvo su papá, quien demostró se un auténtico "swiftie".

El intercambio de "friendship bracelets" es tradición en los conciertos. Foto: Araceli Gracía / EL UNIVERSAL

Papá "swiftie" intercambia pulseras de la amistad y se viraliza

En su perfil, @ximenalievana publicó un clip que conmovió a decenas de usuarios. “Mi papá no me pudo acompañar ayer y quería intercambiar pulseras”, escribió en el video.

La joven asistió a una segunda fecha a las afueras del Foro Sol para que su papá pudiera regalar “friendship bracelets” con los seguidores de la cantante estadounidense.

En la serie de imágenes se aprecia que los “swifties” se acercan a ella y a su padre para intercambiar los populares brazaletes. Incluso, el papá lleva toda una variedad de diseños entre las manos.

Ximena Liévana se mostró feliz y con una sonrisa en el rostro, pues el señor regaló por completo los accesorios, y también obtuvo algunos hechos por el fandom de Taylor Swift.

“Gracias a todes por hacer feliz al papá suisti”, indicó @ximenalievana.

El video del papá "swiftie" enterneció a los seguidores de Ximena Liévana. La joven se ganó decenas de comentarios positivos por compartir el gusto por la música de Taylor con su padre.

“¡Qué bonito tu papi siendo feliz! Dios le de mucha vida y salud para seguir disfrutando”, “Esos papás valen oro”, “Tú ya ganaste en esta vida”, “Llorar por desconocidos es mi pasión”, “Que tierno papá swiftie”, se lee en el post.

Señor "swiftie" va a concierto en Foro Sol y su emoción lo hace viral

Sin lugar a duda, “The Eras Tour” contagió a grandes y pequeños por igual. Otro caso viral de papás disfrutando los shows de Taylor Swift ocurrió en el concierto del pasado 26 de agosto.

El usuario @gusfluc subió a TikTok el video de un señor que desbordó de felicidad con el tema "Blank Space". En medio del público, el fan se grabó coreando la letra con la misma emoción de un "swiftie".





