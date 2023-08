Arturo Zaldívar regala "friendship bracelets" a guardias en concierto de Taylor Swift

Arturo Zaldívar, ministro y expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), asistió al primer concierto de Taylor Swift en el Foro Sol de la Ciudad de México el pasado 24 de agosto.

Hace unas semanas, anunció por medio de TikTok que como parte de su cumpleaños había recibido boletos para el show de la intérprete de "Cardigan" en la capital del país. Con ello dejó en claro que más que un fan, es un auténtico "swiftie".

Lo anterior quedó demostrado con el gesto que tuvo con el personal del recinto. Y es que los asistentes al "The Eras Tour” lo captaron repartiendo los famosos "friendship bracelets" al personal.

Arturo Zaldívar fue visto en el concierto de Taylor Swift el pasado 24 de agosto. Foto: Berenice Bregoso/ EL UNIVERSAL.

Arturo Zaldívar obsequia "friendship bracelets” en el Foro Sol

Zaldívar, quien se ha ganado el apodo de "ministro swiftie" en redes sociales, intercambió brazaletes de la amistad con los "swifties" que estuvieron presentes.

El ministro también entregó un par de pulseras a los guardias del escenario y el momento quedó documentado en un video de TikTok, donde decenas de internautas aplaudieron el acto.

El expresidente de la SCJN también vistió un atuendo para la ocasión, pues llevaba una chamarra personalizada con su apellido y un número 13 junto al nombre con el que se identifican los fans de la cantante estadounidense, es decir, “swifties”.

¿Qué significan los "friendship bracelets”?

Rápidamente, la acción de Arturo Zaldívar se viralizó ya que dicha tradición es importante para los seguidores de “Tay tay”, pues representa un símbolo de unión y amistad.

Los "friendship bracelets", o brazaletes de la amistad, son un accesorio propio de los “swifties”. Las pulseras son elaboradas por las mismas admiradoras con cuentas de letras para armar frases alusivas a su ídola.

La tradición surgió de la canción "You’re on Your Own, Kid", en la que uno de sus versos dice “Entonces haz las pulseras de la amistad, aprovecha el momento y pruébalo”. De esta manera, las suelen intercambiar en cada concierto, incluyendo al “The Eras Tour”





