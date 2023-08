Ofrendas, fraudes, ministro "swiftie", canciones y mucho dinero: el saldo de Taylor Swift en México

Taylor Swift hizo vibrar a la Ciudad de México con “The Eras Tour”, gira con la que por primera vez se presentó ante su público mexicano. A su paso, la cantautora conquistó el corazón de sus “swifties” y protagonizó sucesos que pocos artistas pueden lograr.

Taylor Swift en el Foro Sol de la CDMX. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

Lo polémico de Taylor Swift en México

La artista de 33 años ofreció su primer show el pasado 24 de agosto en las inmediaciones del Foro Sol. Pero no todo fue color de rosa para sus fanáticas, pues se registraron fraudes y altos precios en la reventa de boletos.

Previo al arranque del tour en México, una de las quejas que se presentó fue el precio elevado de los kits de Ocesa, los cuales se entregaron un día antes del espectáculo, es decir, el 23 de agosto. Pese a pagar más de 16 mil pesos, la mercancía estuvo lejos de parecerse a la que se dio en Estados Unidos.

Ya en el primer concierto, por medio de TikTok decenas de “swifties” denunciaron que se les negó el paso al recinto por boletos falsos. Las anomalías se registraron tanto en accesos generales, como en los VIP, ya sea por el código de barras o QR.

Asimismo, hubo quienes no lograron conseguir entradas y tuvieron que recurrir a ver el concierto desde las zonas aledañas al Foro, como puentes peatonales o desde las puertas de ingreso.

Tradición, rituales y ofrendas “swifties”

Pero no todo fue decepción para los “swifties”, pues no dejaron pasar la oportunidad para realizar una serie de rituales y tradiciones que son características del fandom de “Tay tay”, empezando por los “friendship bracelets”.

Durante los cuatro conciertos, decenas de personas intercambiaron las famosas pulseras de la amistad, con las que dejaron entrever que se encuentran conectadas mediante la música de Taylor Swift.

Incluso, Arturo Zaldívar, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, fue apodado como ministro “swiftie” tras acudir al concierto de la intérprete de “Karma” y obsequió “friendship bracelets” a las fans y al personal del Foro Sol.

Otro de los rituales que se vieron con motivo del “The Eras Tour” estuvo dirigido a Tláloc.

En redes sociales se viralizaron fotos y videos de los fanáticos ofreciendo pulseras de la amistad al dios de la lluvia, para impedir que las condiciones climatológicas arruinaran los shows. Y, sorprendentemente, ninguno de los 4 días llovió con intensidad.

Un espectáculo digno de los “swifties”

En total, los conciertos tuvieron una duración de alrededor de cuatro horas y media , incluyendo la participación de Sabrina Carpenter.

En dicho periodo, Taylor Swift interpretó un total de 44 canciones, incluyendo dos temas sorpresa, de sus distintas eras: Fearless, Evermore, Reputation, Speak Now, Red, Folklore, 1989 y Midnights.

De acuerdo con un informe de Google México, compartido a EL UNIVERSAL, las canciones “Me!”, “I Knew You Were Trouble” y “Shake It Off” han sido las más populares en YouTube desde 2008.

“The Eras Tour” no solo trajo lo mejor de la trayectoria de Swift, sino que también ofreció un performance con bailarines, múltiples cambios de vestuario y hasta el tan deseado sombrero de "22" que la famosa acostumbra a regalar a sus pequeños fans. En esta ocasión, la afortunada fue la hija de la locutora Tamara Vargas.

“Tiene el ángel más grande”: Taylor Swift regala sombrero a fan durante segundo concierto en México. Foto: Capturas de Twitter @TamaraVargasOf

Fenómeno Taylor Swift impacta a la economía

La euforia por Taylor Swift también se vio reflejada en la economía del país. La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México proyectó una derrama de más de 1 mil 12 millones de pesos como producto de la serie de conciertos.

La dependencia estimó la asistencia de más de 180 mil personas al Foro Sol, sin contar a quienes estuvieron desde afuera observando el espectáculo de la cantautora.

Asimismo, TMZ dio a conocer que "The Eras Tour" es la gira más extensa y ambiciosa que Taylor ha tenido a lo largo de su carrera. Tan solo la artista destinó 100 mil dólares (alrededor de un millón 600 mil pesos para los pagos de sus transportistas.

Después de 17 años de espera, Taylor Swift pisa pro primera vez el escenario del Foro Sol. Foto: Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL





