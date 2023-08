Taylor Swift en el Foro Sol: "friendship bracelets" y tradiciones "swifties” para los conciertos

Agosto llegó y las “swifies” lo saben. Esta semana Taylor Swift dará cuatro conciertos en México. Es la primera vez que la cantante, originaria de Pensilvania, Estados Unidos, se presenta en el país y lo hará en el Foro Sol.

Aunque hasta ahora se desconoce si la intérprete de “Cruel Summer”, “All Too Well” y “I Knew You Were Trouble” ya está en México, los fans esperan con ansías las fechas de los conciertos que darán inició este jueves 24 de agosto.

De acuerdo con una estimación de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Ciudad de México (Canaco), los conciertos de Taylor Swift dejarán una derrama económica a la capital de más de mil millones de pesos.

Pero no todo son números, el concierto contempla una experiencia para las fans, autodenominadas “swifties”, quienes comenzaron con los preparativos para asistir al concierto desde el pasado 2 de junio que se anunciaron las fechas.

Entre ellos, una serie de "tradiciones" con las que pretenden homenajear la música que les ha visto crecer, a lo largo de los 10 álbumes de estudio de la cantante.

Con reventa y alza de precios, compran boletos para Taylor Swift

Tradiciones “swifties” para triunfar en el Foro Sol

Taylor Swift se presentará cuatro noches consecutivas en el Foro Sol: 24, 25, 26 y 27 de agosto. Hasta ahora lo que más preocupa es el clima, y así lo han externado con memes a través de redes sociales.

Incluso no ha faltado quien ha convocado a “clavar cuchillos en macetas” para intentar que el pronóstico del clima no contemple una tormenta, como las registradas en días pasados.

Para triunfar como verdadera “swiftie” hay una serie de tradiciones que tienes que seguir y no desentonar con las dinámicas del concierto.

Pulseras de la amistad de Taylor Swift. Foto: Instagram

Friendship Bracelets

Sin duda son unos de los gestos que se han viralizado en redes sociales. Incluso Fantasías Miguel se volvió tendencia en México por vender kits para armar los brazaletes de la amistad. Estos no son más que una dinámica implementada por los fans a raíz de un verso de la canción “You’re on Your Own Kid”.

Específicamente indica: “Haz brazaletes de la amistad, toma el momento y disfrútalo”. Frase que ha inspirado a sus fans a fabricar pulseras con distintos diseños que regalan a otras asistentes a los conciertos.

Pintarse un número “13” en la mano derecha

Ver a Taylor Swift con un número “13” pintado en la mano derecha no es casualidad, tiene un significado especial. La cantante ha compartido en distintos momentos que se trata de su número de la suerte, por lo que muchas fans replican el gesto.

“Yo nací un 13, cumplí 13 un viernes 13. Mi primer álbum fue oro en 13 semanas. Mi primera canción tenía una introducción de 13 segundos”. De hecho, sólo permite que su madre sea quien lo pinte en su mano cada concierto, tradición que ha ido quedando obsoleta.

Foto: Reuters

Preparar tu outfit según una Era

Sin duda otro de los guiños que ha caracterizado esta gira de Taylor Swift ha sido la creatividad de los atuendos con los que las fans se presentan a los conciertos. Estos se inspiran en las “Eras”, que no son más que los discos de la cantante.

En sus palabras, las “eras”, nombre que le dio a su Tour, son un repaso por las distintas etapas de su carrera: Fearless, Speak Now, RED, 1989, Folklore, Evermore, Reputation, Lover y Midnights.

Puentes musicales a cantar a todo pulmón

Para que la experiencia en el concierto sea memorable, sin duda hay que conocer los puentes musicales que se corean a todo pulmón. Según lo que YouTube México compartió a EL UNIVERSAL, estos son los más representativos:

Cruel Summer - I'm drunk in the back of the car, and I cried like a baby coming home from the bar (oh), Said, "I'm fine, " but it wasn't true I don't wanna keep secrets just to keep you, And I snuck in through the garden gate, every night that summer just to seal my fate (oh), and I screamed for whatever it's worth "I love you, " ain't that the worst thing you ever heard?, he looks up grinning like a devil

Blank Space - Boys only want love if it's torture, don't say I didn't, say I didn't warn ya, boys only want love if it's torture, don't say I didn't, say I didn't warn ya

Anti-Hero - I have this dream my daughter-in-law kills me for the money, she thinks I left them in the will, the family gathers 'round and reads it and then someone screams out "She's laughing up at us from Hell"

You Belong With Me – Oh, I remember you driving to my house In the middle of the night I'm the one who makes you laugh When you know you're 'about to cry And I know your favorite songs And you tell me 'bout your dreams Think I know where you belong Think I know it's with me

Shake It Off –My ex-man brought his new girlfriend She's like, "Oh my God," but I'm just gonna shake And to the fella over there with the hella good hair Won't you come on over, baby? We can shake, shake, shake Yeah, oh-oh, oh

Fan Project Marjorie

Los clubs de fans de la cantante en México ya se han organizado para realizar dinámicas durante el concierto y así mostrar su cariño a Taylor Swift. Así durante la canción "Marjorie", en la que se prevé que las gradas y el área general del Foro Sol se Ilumine, se ha convocado a colocar un papel naranja en el flash del celular para que la luz se torne en esta gama.

Allí se indica que el área platino se llenará con flores de cempasúchil hechas a mano para pintar de naranja el recinto que albergará a 65 mil almas por noche.

Y si de plano eres de los que no alcanzaron boleto para el concierto (gracias, Ticketmaster) el ritual dicta escuchar todo el repertorio de canciones desde el exterior junto a otros “swifties”. Y sobre todo no dejar de cantar.

Se acuerdan q les preguntamos sobre los Fan Projects? Nos hemos coordinado con varios grupos swifties y elegimos 2 proyectos a los que darles difusión:

-Bandera de México (legado de nuestros héroes)

-Ofrendita a Marjorie

LOS FAN PROJECTS SON PARA TODAS LAS FECHAS: 24, 25, 26 Y 27 pic.twitter.com/BNyMI0Yihq — TSWIFT MX (@mexico_swift) July 4, 2023





