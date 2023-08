¿Compraste VIP para Taylor Swift? Cuidado con la confusión de boletos para recoger tu paquete

Taylor Swift está por presentarse en el Foro Sol de la Ciudad de México por motivo de su gira The Eras Tour, y con ello, los Swifties cantarán a todo pulmón las canciones más representativas de la estadounidense.

Los próximos 24, 25, 26 y 27 de agosto, la cantautora entonará las melodías que han marcado a generaciones. No obstante, para disfrutar a plenitud del concierto se deben seguir una serie de recomendaciones.

En Twitter, Ocesa publicó los horarios, y la dinámica para la entrega de paquetes VIP.

Lee también: Todo lo que tienes que saber sobre los conciertos de Taylor Swift en la CDMX

¡Atención! No debes confundir tus boletos o te quedarás fuera del concierto

Ocesa informó a través de un tuit, que hay dos tipos de boletos para los usuarios que adquirieron entradas VIP para los conciertos en el Foro Sol.

Uno corresponde al acceso general y otro es para recoger el paquete VIP que te corresponda.

Pero al momento de recoger el paquete VIP asegúrate de escanear el boleto correcto, es decir, el que diga: “Paquetes VIP”, de lo contrario, no te permitirán la entrada al concierto.

“¡Mucha atención cuando recojas tu VIP package! El boleto que te deben escanear, es el que trae el nombre de tu paquete, si por error te escanean el de tu acceso al show ya NO podrás ingresar”, describen.

Ocesa concierto de Taylor Swift. Foto: Twitter @ocesa_total

¿Cuáles son los horarios para el concierto de Taylor Swift?

De acuerdo con Ocesa, el show empieza a las 19:20 horas, pero las puertas se abrirán a las 16:30. Sabrina Carpenter es la encargada de abrir el concierto de Swift en México.

Lee también: Rechaza Taylor Swift la oferta de protagonizar el medio tiempo del Super Bowl LVIII

Ocesa concierto de Taylor Swift. Foto: Twitter @ocesa_total

Las entradas serán de la siguiente mantera.

¡Swifties de Ciudad de México! Estamos muy emocionados por ver los shows de Taylor Swift | The Eras Tour esta semana. Desliza y conoce todo lo que necesitas saber para #MexicoCityTSTheErasTour. pic.twitter.com/6Y78jgF3hw — Ocesa Total (@ocesa_total) August 23, 2023





¿Cómo se realizará la entrega de paquetes VIP el día del concierto?

La empresa promotora de conciertos especifica que aquellos fans que opten por recoger su paquetes VIP el día del concierto, podrán hacerlo en un horario de 10:00 a 19:00 horas.

El check-in early entry exclusivo del paquete “We Never Go Out of Style”, se realizará de 10:00 a 15:00 horas.

¡Ojo! Una vez empezando el show de Sabrina Carpenter ya no se podrán recoger los paquetes.

Ocesa concierto de Taylor Swift. Foto: Twitter @ocesa_total

¿Cuáles son los paquetes VIP y qué incluyen?

It’s Been A Long Time Coming

Incluye un boleto con asiento reservado en la sección Platino A, además de un set especial de cuatro impresiones de Taylor Swift, tote bag conmemorativo de “The Eras Tour” VIP, un pin coleccionable de Taylor Swift, un set de calcomanías, un juego de postales, un boleto conmemorativo del concierto, laminado y lanyard VIP especial del Tour.

Karma Is My Boyfriend

El paquete incluye: Un boleto con asiento reservado en la sección Platino B, set especial de cuatro impresiones de Taylor Swift, tote bag conmemorativo de “The Eras Tour” VIP, un pin coleccionable de Taylor Swift, un set de calcomanías, un juego de postales, un boleto conmemorativo del concierto.

I Remember It All Too Well

El paquete incluye un boleto con asiento reservado en la sección Platino C, más todo lo anterior que forma parte del Merch VIP exclusivo de Taylor Swift.

Lee también: Taylor Swift en México: Guía para asistir al concierto en el Foro Sol y triunfar como "swiftie"

…Ready for it

Este paquete también incluye el set de las cuatro impresiones, más el Merch VIP exclusivo de Taylor Swift. La diferencia es que el boleto con asiento reservado es para la sección Verde A.

It’s a love story

El paquete también incluye todo lo anterior, pero el boleto es con asiento reservado en sección Naranja A.

We Never Go Out of Style

Este paquete es el más económico de todos, también incluye el set de cuatro impresiones y calcomanías, entre otras cosas.

El boleto es para Admisión General de pie, pero lo que lo vuelve exclusivo es que el paquete incluye la entrada anticipada al recinto y acceso prioritario a la sección General B. Es decir, tendrás acceso antes de los fans que tienen un boleto estándar en la sección.

✨✨YA ES MAÑANA✨✨



💜PREVENTA ESPECIAL MERCHANDISE OFICIAL DE @taylorswift13💜



🤗Compren su merchandise un día antes y vivan la experiencia completa para los conciertos de @taylorswift13



💳💸 Aceptaremos pagos con TARJETA Y EFECTIVO.#onlyofficialmerchandise #taylorswift pic.twitter.com/qo5WLuRjMu — Live Shows Merch (@liveshowsmerch) August 22, 2023



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.





ayef