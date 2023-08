¿Qué son las "Eras" de Taylor Swift y por qué les llama así?

Taylor Swift dará 4 conciertos en México esta semana. Es la primera vez que la intérprete de “Red”, “Bejeweled” y “Speak Now” se presenta en el país lo que ha generado gran expectativa entre sus fans, autodenominados “swifties”.

La gira que inició el 17 de marzo en Glendale, Estados Unidos, está prevista a concluir el 23 de noviembre del 2024 en Toronto, Canadá. Y contempló por primera ocasión países de América Latina y a México.

Taylor Swift denominó su gira The Eras Tour y pretende homenajear a cada una de las etapas de su carrera, tras no poder realizar conciertos durante tres años consecutivos a causa de la pandemia por covid.

Pero no se trata de cualquier gira de estadios, para los “swifties” es toda una experiencia que involucra desde vestuarios especiales hasta gestos y rituales que realizan durante los conciertos. Cada evento tiene una duración de alrededor de tres horas, en las que Swift interpreta 45 canciones.

Taylor Swift en concierto. Foto: Tomada de Twitter @taylorswift13

¿Qué son las Eras y porqué Taylor Swift les llamó así?

El nombre del tour ya da unas pistas, pero en palabras de la cantante se trata de un recorrido por las distintas eras (etapas) de su carrera. Así, cada era hace referencia a uno de los 10 álbumes musicales publicados a lo largo de su carrera.

El concierto está dividido en 10 actos que contemplan una gran producción y logística. No por nada Swift decidió otorgar bonos de 100 mil dólares a transportistas en agradecimiento por su trabajo.

Taylor Swift trae su "The Eras Tour" a Latinoamérica.

La cantante le da espacio a cada uno de sus álbumes interpretando 5 o 6 canciones por cada “era”. Iniciando con Lover, seguido de Fearless, Evermore, Reputation, Speak Now, Red, Folklore, 1989 y Midnights.

Además, hay un segmento del concierto en el que los fans esperan un tema musical “sorpresa” que Swift interpreta a piano o con guitarra.

The Eras Tour llega al Foro Sol de Ciudad de México los próximos 24, 25, 26 y 27 de agosto para deleite de las "swifties" mexicanas.

Foto: Instagram @taylorswift

Foto: Instagram @taylorswift

Euforia por Taylor Swift se refleja en búsquedas en Google

Google México compartió con EL UNIVERSAL que durante los últimos 12 meses la euforia por Taylor Swift se vio reflejada en las búsquedas de usuarios en su plataforma, mismas que aumentaron en 130%. Los habitantes de Nuevo León, Yucatán y Baja California Sur son quienes más la buscaron.

Por si fuera poco, “Me!”, “I Knew You Were Trouble” y “Shake It Off” son las canciones de Taylor Swift más populares en YouTube desde 2008.

Taylor Swift revela cuándo lanzará su versión de ‘1989’ en su gira The Eras Tour. Foto: Instagram @taylorswift

