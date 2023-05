TikTok: Joven se encuentra a Ricardo Arjona en Europa y le niega ser él; “es un mentiroso”

Encontrarse con un artista siempre será una experiencia gratificante para los fans. Aunque no siempre sucede así, por ejemplo, una joven relató en TikTok cómo fue el momento en que se encontró a Ricardo Arjona paseando por Italia.

Según explicó la usuaria @andreaa.montoyaa en la app, al recorrer las calles de Roma se topó con el compositor de “Mujeres”, “Fuiste tú”, “El problema”, y “Desnuda”. Sin embargo, de primer momento no lo reconoció.

El cantautor se encontraba en aquel país para realizar un concierto y había asistido en compañía de sus hijos y su esposa. Hecho que sorprendió a la joven, pues no imaginaba que el famoso fuera popular en el continente europeo.

Ricardo Arjona niega ser él a la fan y descubren su mentira

Andrea Montoya vio a lo lejos al músico y decidió acercarse a él para preguntarle si era real. No obstante, Ricardo y sus acompañantes le respondieron que lo estaba confundiendo.

“Me acerqué y le dije ‘Hola, ¿tú eres Ricardo Arjona, verdad?’ Y me dijo ‘no’. Y yo de que ‘no, sí eres’. Su esposa me dijo ‘¡No, te lo juro! Lo han detenido como 5 veces en el viaje porque nos dicen que se parece muchísimo. No tenemos idea de quién sea”, recordó la usuaria.

La joven se quedó en shock porque el supuesto hombre se parecía muchísimo a Arjona. “Sí, pero te lo juro que no soy yo”, le aseguró el cantante.

La contestación del famoso no dejó satisfecha a la usuaria, así que se dio a la tarea de revisar sus redes sociales. Sin imaginarlo, se encontró una foto que Arjona había subido recientemente con la ropa que traía ese mismo día.

“Yo me que como tipo ‘Pinch… mentiroso’. Con qué cara me regresaba a decirle ‘sí eres tú”, relató Montoya.

Andrea también compartió unas fotografías sobre el suceso. En una de las postales se aprecia a Arjona con playera blanca, jeans y gorra, vestimenta que coincidió con la que la joven lo vio en la calle.

“Mentiroso convenenciero” expresó la usuaria entre risas. El storytime de @andreaa.montoyaa se viralizó en la plataforma china y más de un usuario no pudo contener las risas:

“¿En Roma ubican a Ricardo Arjona?”, “Ricardo: storytime cuando una morra me creyó que no era yo”, “Le hubieras dicho bueno X total me gusta más Chayanne”, “A ningún famoso le gustaría que le digas ‘Eres tal’, si eres su fan lo reconoces “, “Le hubieras dicho, bueno, me regalas una foto nadamas por la anécdota jajaja”.

